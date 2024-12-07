男友睡覺會散發「屍臭」！她嘆刷牙漱口都沒用…過來人曝背後原因

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，近期發現只要男友睡著後，呼吸就會散發「屍臭味」，常常睡夢中會被臭醒，但只要男友醒著就很正常，讓她相當不解。示意圖／Ingimage
一名女網友分享，近期發現只要男友睡著後，呼吸就會散發「屍臭味」，常常睡夢中會被臭醒，但只要男友醒著就很正常，讓她相當不解。示意圖／Ingimage

你的「口氣」清香嗎？一名女網友分享，近期發現只要男友睡著後，呼吸就會散發「屍臭味」，常常睡夢中會被臭醒，但只要男友醒著就很正常，讓她相當不解。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友Dcard以「男友睡覺就會有屍臭（他是活人）」為題，指出男友平常沒有口臭問題，但每當熟睡後，嘴巴就會散發超級噁心的「屍臭味」，像是老鼠死掉的屍臭一樣，就連隔一段距離，都可以聞得到。

這名女網友進一步說明，男友平時都有注意口腔清潔，醒著交談的時候，嘴巴也沒有臭味，但實在搞不懂為何睡著就變很臭，就連自己也常常在睡夢中被臭醒，讓她崩潰直言「牙膏、漱口水都用過，也沒有效果，到底是怎麼回事？」。

貼文一出後，不少網友都笑稱「完了，要變殭屍了」、「男友可能是殭屍」、「他可能是屍皮鬼，妳男友姓陸嗎？」、「床頭放一下護身符」、「記得糯米不能摻到黏米」、「準備10斤糯米，注意千萬不要蒸，均勻撒在你跟他的中間」、「多吃糯米」、「記得撒米、撒鹽」。

不過，也有部分網友出實用建議，指出「感覺八成是腸胃問題」、「消化道有問題加嘴巴乾燥，可以中醫調理看看」、「先去耳鼻喉科求診，可能是扁桃腺結石」、「鼻竇炎病患也會有這種問題」、「我爸是肝癌，一樣有那種味道」、「我爸當年也是鼻咽癌，一樣會有肉腐爛的臭味」、「多喝仙草茶、綠豆湯、牛奶、椰子水、退火解毒」。

中醫 口臭 屍臭味 男友 肝癌

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