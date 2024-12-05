買不到夢想！西門萬年大樓一番賞詐騙 他發勸世文轟：丟臉丟到國外

近日有網友到西門町萬年大樓逛街，發現有店家自製吉伊卡哇一番賞，吸引許多民眾前來試試手氣，其中有消費者花了大筆鈔票，卻遲遲沒有開出大獎，沒想到最後才發現根本就沒有最貴的2個獎項，氣得他當場報警，文章曝光引起熱烈討論。

該名網友在臉書社團「吉伊卡哇chiikawa ちいかわ 資訊分享交流♪」發勸世文，他表示前天經過萬年大樓4樓時，發現有消費者在抽店家自製的吉伊卡哇一番賞，吸引一群圍觀民眾，他也跟著上前湊熱鬧，只見店家的一番賞是戳洞的，抽中號碼對應獎品，獎項包含娃娃、小獎卡包等等。

後來圍觀的人越來越多，那名消費者繼續花錢狂抽，最後老闆說因為他們抽了很多錢，所以直接把剩下的獎項都送給他們，由於獎項都抽完了，原po便改去其他店晃晃。沒想到逛了一圈回來後，卻發現剛才那家店裡有警察，一問之下才得知，根本就沒有最貴的兩個獎項，氣得消費者直接報警。

原po透露，當時也有幾個香港人在場，他們是在報案者前面也有花錢抽獎的，結果也被詐騙，讓原po感嘆「丟臉丟到國外去，難怪被許多外國人說台灣是詐騙之島，真的是名副其實」。

最後，他奉勸各位到萬年大樓玩自製一番賞時，一定要額外謹慎，包套也要把全部都打開，不要傻傻地被黑心店家給呼弄，畢竟如果只花1、2千沒抽中，很多人會摸摸鼻子就走了，更何況是買夢想的人，裡面「根本沒有夢想」。

文章曝光，釣出苦主現身，「誇張，上禮拜五才去抽，原來沒大獎阿」、「他幾乎都是賣盜版的東西欸，上次走過去看我有帶娃包，然後說哇好可愛喔，直接塞一張盜版吉伊卡哇卡片給我」、「這間自製我抽過，當時中卡包，居然還是盜版的」。

另外有苦主表示，得知消息後有私訊店家，對方已退還當時抽獎金額，也有網友附上對話截圖，稱店家已承認並道歉，內容如下：