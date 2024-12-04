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去日本給1萬小費！房務人員拒收還附「1物」 內行人曝原因：太可愛了

聯合新聞網／ 綜合報導
日本基本上沒有收小費的習慣。 圖／ingimage
日本基本上沒有收小費的習慣。 圖／ingimage

各國的小費習慣不同。知名直播主「天后闆妹」老公「豪哥(陳正豪)」近期發文表示，他們到了日本旅遊，給了飯店房務人員1萬元日幣小費，但卻被放著不動，還在旁邊附上了一隻「紙青蛙」，有內行人解答，那是因為日文的青蛙和歸還的發音一樣，代表房務人員不收小費。

豪哥在社群平台「threads」上分享，他上周在首爾給了兩萬韓元小費，房務人員還特別寫了卡片感謝，這周去了日本，在枕頭上放了一萬元日幣的小費，結果房務人員不但沒有動，還在旁邊擺了一隻紙青蛙，讓他有點不解。豪哥也解釋，因為首爾和日本的房價不同，加上住的天數也不一樣，所以給的小費不一樣。

不少內行人都紛紛指出，日本沒有收小費的習慣，但如果要給的話也要注意細節「如果真的想給的話，紙幣折一折放在小信封裡（類似紅包的概念），然後假裝偷偷給，不要直接裸給是禮貌」、「之前在日本做房務時，這種擺著的，就算有留字條也是，小費是通通不能拿的，怕有爭議」、「日本的飯店櫃檯告訴我，小費不要放房間裡，因為他們的流程是要拿去警察局備案」。

也有人解答給紙青蛙的意思，「日文裡面青蛙的發音和歸還發音一樣，這個房務人員太可愛了」、「那隻小青蛙是諧音無事がえる，就是祝您平安回到家，小小的貼心」、「青蛙的發音カエル也有返還的意思，不知道房務員是不是有安排小雙關在裡面，覺得好可愛」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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