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又翻車？網紅許悅開團購缺貨 冷回「自己聯絡官方」粉絲心寒

聯合新聞網／ 綜合報導
景美女神又翻車？許悅開團購缺貨冷處理挨轟。 圖／擷自Instagram／＠yueh_0720
景美女神又翻車？許悅開團購缺貨冷處理挨轟。 圖／擷自Instagram／＠yueh_0720

網紅許悅10月才因開箱麥當勞「獵人卡包」失言遭炎上，雖然驚覺情況不對急忙道歉，不過也讓許多粉絲濾鏡破滅，近日又再因為團購冷處理挨轟。一名網友在Dcard上發文爆料，許悅開團的商品不僅缺貨，在團員詢問貨況時竟要求粉絲自己問官方，超敷衍態度讓不少粉絲直接炸鍋，在團購群組開噴直呼「這讓人感覺很不負責任」。

原PO表示，許悅近日開團的商品因為一直沒出貨導致許多粉絲不滿，沒想到對方不僅沒安撫粉絲情緒，還讓他們自己去詢問官方。跟團者透露，11月25日有人委婉反映貨況問題，結果得到的回覆是沒有意義的道歉，也沒有針對消費者的問題給出答覆，還拉了一個公關進群組擋槍，讓不少粉絲超傻眼。

留言區有人貼出團購群組的對話紀錄，可以看出不少粉絲對許悅的處理態度非常心寒「我們跟的是團購，出自於對團購主的信任下單」、「我們是喜歡才會跟團，如果我們粉絲跟團然後還得不到應有的回應，可能考慮下次不跟團了」、「跟別團不會發生這種事」、「這讓人感覺很不負責任」、「明顯感覺是顧著衝業績然後事後完全不負責任」。

也有粉絲直接提出犀利建議「希望悅以後開團可以主動幫我們，跟廠商追進度，而不是直接丟官方客服請我們自己去問，這樣讓人感受很差勁」、「如果是販售方有缺貨問題，不是應該『第一時間』主動告知嗎」，怒轟商品逾期那麼久真的很誇張。

不過也有團員幫許悅補血，發言表示「相信悅背後一定有在處理跟很多心理壓力，只是沒表現出來」、「吵吵鬧鬧並不能解決問題，從製造、運送、出貨，都有很多關卡，是一個大團隊，不是一個人說了出貨就能解決的問題」、「推一個我覺得很有誠意，雖然有點久但至少有處理啦」。不過許多人並不買單，表示有許多人因為信任她而願意花幾千幾萬跟團，而且許悅本人說過「先下單可以先拿到」、「優先給社群的人」，事實卻不是如此。

團購 網紅

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