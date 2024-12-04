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洗車別去同一家？他曝歪風「只對新客認真」 網推一處品質穩定

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友發文，表示自己發現台灣的洗車行似乎只會認真對待新客人，讓他好奇在台灣洗車是不是應該一直換店家。圖／ingimage
近日有網友發文，表示自己發現台灣的洗車行似乎只會認真對待新客人，讓他好奇在台灣洗車是不是應該一直換店家。圖／ingimage

對於有車一族來說，定期的洗車和保養是必須的。近日有網友發文，表示自己發現台灣的洗車行似乎只會認真對待新客人，讓他好奇在台灣洗車是不是應該一直換店家。

原PO在PTT發文，表示自己發現台灣洗車行有一種風氣，會對新客人十分友善，會超認真洗車，但一旦你習慣去這家洗車行之後，他們就會開始一直推銷加價項目，只要你拒絕，他們下次就會開始隨便洗。

原PO表示自己換了三家洗車行都遇到相同的情況，只要不買他們推銷的加價項目，車就會被亂洗一通，他也感嘆「在台灣洗車是不是只能一直換店家當新客人，他們才會願意認真好好幫你洗？」

文章引來大量網友留言，不少人表示自己也有相同的經歷，「真的欸，我試過三四間，都是第一次最好」、「真的，特別是推薦儲值方案的，絕對不加值」、「熟客就是韭菜啊，吃定你了」。

但也有人沒遇過這種問題，「不會欸，常客還比較容易講話」、「不會耶，都固定去同一家洗，看外觀洗得都差不多，應該跟店家老闆有關」、「我的感覺完全相反，通常手路好的都會一直保持下去。一些免洗店只想宰你一次，第一次就亂洗了」。

有許多網友表示自己都是自助洗車，「閒來沒事自己洗當做運動，現在手工洗車超盤」、「我都自助洗，沒這問題」、「停外面真的髒很快，每個禮拜自己手工洗一洗就好了」、「洗車洗再乾淨還是會折舊，至於要乾乾淨淨的外觀，自己洗一洗就好，反正一下就髒了」。

也有網友推薦加油站的洗車服務，「所以我只去加油站洗車，便宜又快速！」、「加油站機器，每次品質都一樣」、「問就是加油站+水鍍膜150搞定」、「中油直營的每次都很認真幫我洗」。

PTT 加油站 車行 韭菜

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