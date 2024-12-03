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台大男問「頂大生為何多數不選台積電？」 業內曝現實原因：沒有機會

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為台積電。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
圖為台積電。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影

台積電靠著優渥薪資和高額獎金吸引不少人才投履歷，但也有許多人會選擇其他科技公司。一名台大碩士畢業的新鮮人觀察到，系上學長姐畢業後都選擇進入一線IC公司，只有少數人會進入台積電，讓他相當好奇背後原因，引發討論。

原PO在Dcard發文「認真想問，頂大為何多數不選台積電」，自己剛從台大碩士班畢業，學長姐畢業後的首選幾乎都是進一線IC公司，其中進聯發科的大概就佔了一半，除非是找不到工作的人，才會選擇去台積電。

原PO提出自身觀察，表示一線IC公司只有少數能在晚間7點下班，其餘多數都要等到晚上8、9點才能下班。原PO透露，自己有聽說台積電只要不是產線相關單位，都能準時上下班，外加台積電跟一線IC公司相比，不管環境、薪水還是工時，都是台積電略勝一籌，讓他不解為何學長姐求職不優先選擇台積電，「是單純頭鐵嗎」。

對此，有網友透露，「頂大通常不像非頂大那樣缺錢，班上10個有9個不是家裡有礦，不然就是爸媽已經幫忙置產了，當然選擇人過的生活」、「GG路窄，還有值班手機，雖然不用進無塵室，但本質還是工廠，那個環境跟真正辦公室的還是有差」。

不過也有網友認為，「頭鐵居多，你現在要他們（學長姐）承認一直以來的認知是錯的，有點困難」、「為什麼？因為一堆都沒收到面試機會啊，（學長姐）哪裡不想去」、「我就進不去GG啊」。

台大 台積電

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