日幣1圓超難用「自動販賣機也不收」…林氏璧曝消滅零錢最佳解方：有快感

日本旅遊最困擾的事就是一堆零錢用不掉！常常一趟旅程下來，錢包內積滿各種幣值的硬幣難以消化，又重又苦惱，有鑑於此，日旅達人林氏璧分享一招「把零錢花光」的秘訣，興奮透露「有種莫名的快感」。

日幣匯率屢現甜甜價，吸引國人大批赴日旅遊血拚。不過每回旅程總有許多花不掉的零錢，尤其是1圓硬幣，連神社和自動販賣機都不收，站在櫃檯前和店員一枚一枚算也不太好意思，除了看它呼朋引伴愈來愈多，好像沒有其他有效方式花掉？

對此，林氏璧建議「可以使用超商的自助結帳機器」。他表示，到超商或超市購物時使用自助結帳，可以將整把零錢丟進去不用自己算，又快又方便。並以自身為例，指出在回國前到日本連鎖超市LAWSON清掉10圓和1圓等零錢，總額高達166日圓，笑說「有種莫名的快感」。

林氏璧補充，超商、超市的自助結帳似乎都可以，但要注意全家的自助機器似乎無法使用現金結帳。另外，他也會保留5圓和50圓硬幣，方便日後到神社參拜用。

網友對如此方便的「消滅零錢」方式大表贊同，紛紛留言「有同感，我這幾天拿到的零錢，也都是去LAWSON超商自助結帳用掉了」、「上次去就是去便利商店，零錢一直放進去不用數」、「有些唐吉訶德分店是店員幫你刷出結帳金額後，到另一台機器自行投現金結帳」、「上次狂投銀幣結果無法結帳，店員說只能投33個」、「一些超商有限制硬幣的枚數喔」、「上週在成田機場靠近61登機門突然看到有一台Pocket Change也索性把惱人的一元日圓全部丟入儲值到西瓜卡」。