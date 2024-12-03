阿嬤倒路邊…他上前關心遭噴粗口「拿錢來！」 在地人：她是慣犯

近日台南有民眾在路邊發現一名阿嬤疑似騎腳踏車自摔，上前關心後，沒想到對方下一句直接爆粗口，並喊道「拿錢來！」，這段影片也在threads迅速散播開來，其中有不少網友指出遇過這名阿嬤，對方其實是「碰瓷」慣犯。

原PO 1日在路邊發現這名阿嬤倒在腳踏車旁，看起來似乎是不慎自摔，他也立刻上前關心，為了自保他拿出手機錄影，沒想到阿嬤看見他竟大罵「靠X啊！拿錢來！」，邊說邊伸出右手要錢。

貼文曝光後，不少在地人表示，「好心人當不得，我被阿婆賴過，也是阿婆自摔，我去看她有沒有事，幫她叫救護車，結果阿婆說我撞她的，我解釋很多次，警察也不想聽，只說筆錄做一做。然後我陪阿婆去醫院，警察在醫院做筆錄，阿婆仍堅持說我開很快撞到她，後來她三個家屬來了，一開口就要我賠錢，還作勢要打我」、「阿婆在玉井到大內走馬瀨一帶出沒，每天有錢就去買酒喝到路倒，跟她講話她會送你『X你娘甲洨』」、「我媽媽前幾天跟我說，她在路邊跌倒，機車壓在身上沒有人要救她，她呼喊路人大家都避而遠之」。

也有網友讚賞原PO，「雖然你被阿婆臭了一句，但我替未來還會繼續被你幫助的人感謝你」、「你人很好，也很聰明拍影片自保，我今年被朋友提醒，熱心之餘也要注意自身保障，過去常常貿然去幫助路人，還好目前沒事」。