低級當有趣！銷魂麵舖性暗示文案挨轟超噁 粉專撤圖急道歉：欠缺考量

知名連鎖店家「大師兄銷魂麵舖」近日被網友挖出過去超噁的廣告文案，店家頻繁使用具性暗示、歧視女性的字句，例如「喜歡吃下麵的你」、「大吃一斤，女生吃了一斤的麵發現自己受精了」等等，讓眾網友看不下去，痛批低級自以為幽默，抵制再訪。

關於這次「大師兄銷魂麵舖」的風波，不論是Dcard、X、還是Threads都有網友發文並引發熱議。有人整理了店家過往的各種文案，包含利用自家調味包和衛生棉諷刺女性專有的生理假「發現特休用完，想請生理假時」；使用有強烈性暗示的廣告「十二星座的吃麵方法」，例如將「香腸放在嘴上」的配圖搭上文案「吃著下麵想著吃下面」；還有寫著「徵心喜歡吃下麵的你」充滿歧視的招募廣告等等，各種令人反感的低級手法一一被扒出，讓不少昔日饕客直呼「超噁心」。

文章曝光後網友紛紛砲轟「刻意噁心的廣告文案」、「點進來之前沒想到會那麼噁，低級當有趣」、「這個文案我是男生看了都覺得不適，他們內部審稿怎麼會過」、「有夠噁心的廣告…老闆是用什麼心態幫女顧客煮麵」、「生理假就已經被誤會很深了，且也可能有人濫用而導致爭議，結果現在又被拿來當這種文案」、「噁爛，反正我是不會再去吃了」、「這文案真的讓人不舒服」。

「大師兄銷魂麵舖」被「炎上」後急忙發文道歉，表示感到非常抱歉，目前相關貼文已全部下架，並誠摯向所有受到影響的人士，特別是女性群體，致上最深的歉意，也對當時欠缺考量、不成熟的表現進行反省。強調未來會加強內部培訓，提高員工對性別平等與社會議題的認知，也會以嚴謹的態度面對所有品牌溝通內容，承諾將會積極參與支持性別平等的倡導與推廣，並參加相關社會責任活動。