男店員店內裸奔！雜誌瘋聲明「已調離現職」 網不買帳：不敢再去

知名連鎖雜誌專賣店「雜誌瘋」遭爆有員工打烊後在店內裸奔自拍，儘管該名員工表示，自己在店內裸奔時，身體未碰到任何商品，但仍引發爭議。對此，「雜誌瘋」2日晚間也發文道歉，表示已將涉事員工調離現職。

根據《自由時報》指出，該名員工近期因與其他網友討論「職棒簽賭」事件時，掀起鍵盤大戰，結果被網友發現他在個版上，發布多張自己「裸奔」的無碼照片，且拍攝的地點是在他工作的「雜誌瘋」店內，該員工還嗆說自己身體沒有碰觸到商品。

事件曝光後，立即掀起大批消費者關注，「雜誌瘋」也在臉書發布聲明，表示深感震驚與遺憾，此行為已嚴重違反公司規章及損害公司的聲譽，「已將該人員調離現職，並配合公司內部調查及律師的建議，依據調查結果對該員工作出相應處分」。

「雜誌瘋」強調，關於該人員於網路上的言論，為該人員個人行為，並不代表公司立場。但公司未能在第一時間發現問題，造成消費者疑慮與觀感不佳，深表歉意，「我們會進一步加強內部管理，避免類似情況再次發生」。

對於這份道歉聲明，底下留言區一面倒不買帳，「怎麼不是開除？這是對商譽重大損害了欸」、「調離現職，所以以後還會去其他分店？不會再去貴店消費了，真的很噁」、「是不是還會在其他分店又拍那些照片啊」、「調離現職是升官的意思嗎」、「貴公司這種處置方式真的不是很妥當，衛生安全方面，真的難以接受」。