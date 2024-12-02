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太衝擊！日本人來台驚呼「好臭」 掀一票共鳴：這地方最可怕

聯合新聞網／ 綜合報導
台北是許多外國客喜歡造訪的城市之一。 法新社
台北是許多外國客喜歡造訪的城市之一。 法新社

台灣有著美麗的自然景色，加上美食相當著名，是許多觀光客的旅遊首選。不過最近有網友指出，她的日本朋友到台灣玩，感想居然是「東西好吃、便宜、還有好臭」。不少台灣網友也表示，「超商最臭」。

一名女網友在社群平台「threads」發文表示，問了身邊日本朋友來台灣玩的感想，大多都是「東西好吃、便宜，還有好臭」，以前任職的日本店長也說，她跟朋友去九份，沿路一直聞到不知道什麼的味道，不自覺的說「臭い、臭い（好臭）」。

後來聽到跟她們擦肩而過的人也在說「臭い！」，她才發現周圍都是日本觀光客，對方聽到她在喊臭，就互相用眼神表示「我懂」，原PO也笑說，「靠臭味找到同鄉」。

不少台灣人也認同，「台灣真的太多雜七雜八的味道，食物味、水溝味、馬路廢氣...，每次一到日本都會覺得空氣很清淨」、「日本人對氣味挺敏感的」、「我日本人老公他說台灣下飛機後就有發霉味，然後我住台灣時我老公說我衣服上也是霉味」、「我日本朋友的小孩在夜市直接臭哭了」、「台灣是真的很臭從其他國家回來時特別有感」。

很多人表明最臭的地方是超商，「第一次來台灣的時候嚇到，便利商店也超級臭！好像動物園的味道，茶葉蛋太臭了」、「還有便利商店，日本人覺得茶葉蛋很臭」、「台灣超商最臭 」、「超臭！！每次去超商出來頭髮都是那個味道」、「真的！我日本朋友也說便利商店很臭」。

九份 日本 觀光客 超商

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