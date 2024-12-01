再傳公務員職場霸凌？他揭教育局長官排擠新人、故意延遲退文吼下屬

你正在經歷公務體系內的霸凌嗎？你可能並非孤單一人，一名網友在臉書社團揭露，自己工作的教育局有「金童和玉女」霸凌下屬。「玉女」會聯合同事排擠新人、不和業務做好交接、故意將文件延遲到最後一天才退文並藉此罵下屬；「金童」則是會痛罵承辦人，丟文件要對方一張一張撿，再在各科科長面前當雙面人，稱自己有好好教承辦人改文件。

原PO在臉書社團「公務之聲靠北電台」發文表示，他工作的教育局有2位長官，分別以玉女、金童代稱他們，並描述其行為。原PO首先談到玉女，指對方在還是承辦人的時候便有霸凌行為，他指出曾目睹玉女聯合其他人排擠新人，排擠的方式包含要求同事不能和新同事當朋友，還會對外界渲染新同事的壞話。

原PO補充，在換業務方面，玉女也總是不做好交接，要接手業務的人自己找交接的資料，下屬若詢問，她還會生氣，但是當股長問接手業務的人有無請教過玉女時，玉女都會搶先回答表示對方都沒問她。

原PO更指出，玉女升遷後，其行為是「變本加厲」，針對不喜歡的下屬，她會故意把對方交的文件壓到最後一天，找個莫名的理由退文，或者是咆哮道「為什麼這個這麼急才簽出來？」、「這明天都要開會了，你現在才發會通？」

至於金童的部分，原PO則說，自己見過很多次承辦人去金童研究室跑新聞稿，結果被劈頭痛罵的場面，倘若是遇到更不喜歡的承辦人，金童會將公文和卷宗全往地上拋，大罵對方「寫那什麼東西」；然而能到金童手上的新聞稿都是各科科長閱讀過的，當接到科長致電關心時，金童會謊稱有教承辦人如何改公文，原PO直批是「雙面人姿態」。文末他也說，不知道哪天才會有人處理這對金童玉女的行為。

網友留言痛批，「全台都有已經不稀奇了」、「不能有其他聲音，都是這樣玩的」、「太可惡了」、「真的是太可惡了」。