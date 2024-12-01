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護理師遇45公斤獨居長者「沒人送飯就沒得吃」 網嘆：我阿嬤只收1天餐

聯合新聞網／ 綜合報導
一名年長者餐食仰賴獨居長者送餐服務，有時無法溫飽，照片為示意圖，非內文當事人。 圖／ingimage
一名年長者餐食仰賴獨居長者送餐服務，有時無法溫飽，照片為示意圖，非內文當事人。 圖／ingimage

一名護理師網友在社交平台Threads發文表示，在診間遇到一位年紀逾70歲的獨居老人，因為被木門砸傷，造成左股骨骨折。原PO觀察到且強調阿伯很瘦，體重僅45公斤，讓她好奇詢問對方有沒有吃飯，結果阿伯回答，「有人送飯，沒人送就沒吃」，讓原PO感到心酸。

今年10月桃園市曾發生獨居長者送餐服務，因中央補助款尚未發下來，導致送餐合作廠商苦撐的狀況，細探其原因為衛生局向中央請款，還得經中央審核，將補助款發給衛生局，而衛生局再撥款給社會局，此公文往返的人力作業，造成中央補助款撥到地方的時程延宕。

有網友不忍文中阿伯的遭遇，「真的獨居老人很可憐，我彰化海邊的阿嬤說，她們那邊只有1天送餐而已」、「這樣的老人家超多，很多故事…當我們又無能為力時，心中真的是五味雜陳」。

有人則盼望能有社會團體或社會局介入，「很多獨居老人不知道這些訊息，希望有社會團體可以介入幫助」、「唉，很多社會底層的心酸，希望這個阿伯將來可以被社會局保護安置」；對此有人認為，「其實社會局應該也忙，應該是看老人是否具備基本生活能力或是對外求助能力，網路善心人士很多，騙子也很多，但事實是底層人更多，應該是鄉里服務如果有能幫助的話會更好」。

也有網友想親自幫助文中的阿伯，「在哪呢？我想請阿伯吃飯，還是我可以轉帳給您，請您幫忙？」、「請問可以透露聯絡資訊嗎？我也想幫助他！若無法，可否討論以別種方式」、「想知道阿伯住在哪裡，我可以去買飯給他吃，有什麼管道可以幫助阿伯嗎？」、「請問阿伯所在縣市在哪呢？阿伯住院期間需要有人訂醫院餐，我可以幫一點忙喔！希望能幫忙阿伯至少住院期間不用擔心餐食」。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

獨居 獨居老人

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