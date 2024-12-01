老婦人闖紅燈「停內線道」當路霸 一招違規左轉車主看傻

馬路三寶無所不在！有汽車車主分享近日在馬路上遇到一位騎著電動自行車的老婦人，她闖紅燈後還停在內線車道上，導致整條車道的人都要等她通過，甚至還違規左轉。車主無奈表示，「阿嬤，妳是不是想要領年終？」

一名網友在爆料公社貼出一支影片，只見四線道的馬路上，一名騎著電動自行車的老婦人擅闖紅燈，不只如此，她因為無法一次闖過馬路，甚至還停在內線道上，直到外線道的車輛較少後，她才又往前違規左轉。車主傻眼直呼，「阿嬤，妳是不是想要領年終？」

其他人紛紛留言，「說真的，這種的看了就討厭！彷彿開大絕一樣，整條路都她家的」、「在台灣開車真的不容易」、「一個操作失誤，年終變送終」、「這不叫年終，這是退休金一次提領」、「這次沒被撞，下次可不一定了」、「移動式神主牌，又在抓交替了」；也有人表示，因為電動自行車不需要掛牌，因此要依法追查也有難度，「這種都罰不到」、「騎電動腳踏車免掛牌」、「這根本無敵星星」。

有網友分享遇到馬路三寶的經驗，「那種不怕死不要臉的老人就是無敵，我就遇過明明雙線道，騎著腳踏車的老太婆逆向直直的朝著你騎過來，直到快撞到雙方都煞停後，氣得我大罵：『不逆向是不是會死？』，結果她老只是淡淡的說聲『拍謝』後，繞過我繼續逆向往前騎」、「台南天天遇到，還有賣東西的直接在車道間走來走去」。