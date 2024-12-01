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騎車遭檢舉「孩子未戴安全帽」 母嘆：台灣交通沒有絕對安全

聯合新聞網／ 綜合報導
有位媽媽帶孩子騎車出門時，被民眾檢舉幼童未配戴安全帽，讓她感到很無奈。示意圖／ingimage
有位媽媽帶孩子騎車出門時，被民眾檢舉幼童未配戴安全帽，讓她感到很無奈。示意圖／ingimage

俗話說「為母則強」，不少家庭主婦單打獨鬥，處理家事之餘還必須照料年幼的孩童。有位媽媽騎車帶孩子出門時，被民眾檢舉幼童未配戴安全帽，讓她感到很無奈，「拜託，真的不要製造麻煩了」。

一位媽媽在Threads上發文，表示自己騎車帶孩子出門，卻遭民眾檢舉幼童未配戴安全帽，只好忍痛購買一頂要價千元的安全帽給小孩，無奈感嘆：「只求路人不要再檢舉，不然我們要怎麼出門買晚餐、買生活用品、帶小孩看醫生？沒有絕對的安全，小心也不見得別人就會小心」。

貼文曝光後，有網友留言表示安慰，「天啊！太強大了吧，揹兩個還要被檢舉…認真覺得可以友善一點，小朋友還這麼小，脖子也無法支撐住安全帽的重量太久」、「辛苦了，台灣用路安全才是最大問題，連推嬰兒車我都差點被撞了」。

但也有不少人認為，帶孩子出門更應該要確保安全防護措施，配戴安全帽雖能減輕傷害，但更換交通工具才是最佳選擇，「開車還是比較好，不然可以請人或另一半支援照顧，再出去買東西」、「可以去搜尋一下自己縣市的好孕專車，路程比較長就搭計程車」、「可能找寶寶優步（uber）會比較好嗎？」

不過有網友提醒，市面上販售的兒童安全帽對尚未發育成熟的幼童來說，容易造成頸椎很大的負擔，建議可以挑選與頭形較符合的帽子，例如滑步車安全帽、幼兒防撞帽或者在安全帽中增加緩衝墊等，提升帽體的防護效果。

雜誌媒體「親子天下」也在網路上分享了使用機車載孩子的重要守則，包括在後座加裝安全座椅、讓幼童配戴兒童安全帽（嬰幼兒保護帽）以及放慢車速等三種措施，希望各位媽媽能夠盡可能把傷害降到最低，以策安全。

嬰兒 安全帽 機車族 母親

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