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罐頭湯汁該倒掉嗎？食品業者稱下廚時能派上用場但須注意一事

早餐店點55元麻油米血湯僅1塊米血 他傻眼：通膨有這麼多嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
網友點連鎖早餐店的麻油米血湯，卻因內容物太少而感到生氣，照片為早餐店示意圖，非本文店家。圖／聯合報系資料照
網友點連鎖早餐店的麻油米血湯，卻因內容物太少而感到生氣，照片為早餐店示意圖，非本文店家。圖／聯合報系資料照

隨著原物料成本上漲，連鎖早餐店的價格越來越高，有網友近日到早餐店點了一碗55元的麻油米血湯，想不到裡面只有一塊米血，讓他感嘆「通貨膨脹有那麼多嗎？」其他網友也相當傻眼，笑稱根本是「麻油吸血湯」。

一名網友爆料公社發文表示，他近日到連鎖早餐店點一碗麻油米血湯，外送價55元、內用價45元，想不到送來以後讓他相當傻眼，小小一碗湯內，只有一小塊米血。他向店家反應，店員則解釋這是總公司配好的調理包，每一包都是固定一塊米血。

原PO在外送平台的評論區留言，「最近嚐鮮點來喝，結果打開就一塊，真的直接氣到罵髒話，打電話問店員，店員說是公司配好的調理包加熱，所以都固定一碗一塊米血，我就反問他這價格只有一塊米血都不覺得太誇張嗎？最後店員說可以幫我跟公司反映，但是看來有很多跟我一樣的受害者」。

網友抱怨早餐店的麻油米血湯內容物太少。圖擷自爆料公社
網友抱怨早餐店的麻油米血湯內容物太少。圖擷自爆料公社

貼文釣出不少苦主，「受害者+1，我也點過，真的太誇張」、「哈…我也點過，外送價55元，真的只有一塊米血，我還以為是店員太忙，不小心裝錯了，我8歲女兒說：『怎麼只有一塊米血？太坑了』」；還有網友透露，「我朋友是加盟主，他看到時也說太扯。說寧可被總公司逼囤貨，也不要賣，肯定被罵死」。

還有人開玩笑地說，「他實際上是賣麻油湯，米血是送的啦」、「其實是叫麻油吸血湯」、「那麼大一碗的麻油，你真的賺到了」、「就算原物料沒漲，大家漲價就跟著漲，然後一起怪政府就好」、「麻油是主角」、「那米血是龍血做的，你不懂」、「來東港吃飯，湯有50元的，好吃又大碗」。

早餐店 爆料公社 通貨膨脹

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