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他買自助餐夾4塊排骨80元嚇壞 網猜「1原因」才變貴

聯合新聞網／ 綜合報導
網友吃自助餐80元，讓他相當傻眼。圖擷自爆料公社
網友吃自助餐80元，讓他相當傻眼。圖擷自爆料公社

自助餐通常沒有明碼標價，多數是由消費者夾完菜後，再讓店家自行喊價結帳，也因此有時雙方認定的金額會有些出入。有網友近日在高雄某自助餐店消費，一共夾了4塊排骨及1顆芝麻球，想不到結帳竟要價80元，讓他傻眼直呼「不知道排骨現在貴成這樣」，有人猜測價格高可能是跟內用有低消有關。

一名網友在爆料公社發文表示，他近日在高雄二聖路的自助餐店用餐，夾了4塊排骨及1顆芝麻球，結帳時店員說「80元」，讓他驚訝到重複了一次「80？」，不過眼看店員態度不是很好，他便想說盡快結帳了事。

該網友表示，「平常偶爾會下廚，不知道排骨現在貴成這樣，果然吃不起永遠是我的問題！」有當地人留言，「我之前路過都看到很多人，有天中午剛好送貨經過有位子，就去買買看，還好我帶夠錢」、「那家外帶我記得不貴耶，生意一直都很好」。

其他人不可置信地說，「我公司附近的糖醋排骨便當也才70」、「80塊的便當菜色都比這個豐富」、「聽到80，我也會再回一次80？」、「裡面有摻金粉是嗎」、「明明可用搶的，但還是給你4塊排骨」、「除非有標價，不然我不敢在自助餐店買」、「要買這點就別去自助餐買，這80就去小七買雞米花微波吃一吃就好了」。

有網友猜測價格高是跟內用有關，「應該是內用的關係，粥飯、飲料、湯吃到飽，所以80起跳」；原PO則表示，「有網友留言說內用有低消，我沒有注意到？可能因為不到80，所以要算低消費用吧？」

店員 爆料公社 自助餐店

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