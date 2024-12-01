他買好市多牛肉割下「一大塊肥油」超傻眼 內行曝選購秘訣

美式賣場好市多販售的商品多元且物美價廉，深得不少民眾喜愛。不過日前有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出一張牛肉的照片，寫道「好市多的嫩煎牛，打開一大片肥肉，已不適合回購了」，引發討論。

從原PO的照片可以看出，買了一大塊牛肉帶回家料理，卻割下一大塊厚厚白白的肥油，驚訝直呼「已不適合回購了」。不少網友見狀留言，「不滿意就退就好，又沒關係，畢竟這個很扯啊」、「這也太誇張了吧」、「買過幾次就會挑了，今天剛抱了兩大塊回家，剛處理完而已」、「買原肉就像是在開盲盒，認賭服輸，清修過的牛排比原肉貴是有道理的」、「解決方案：牛油包好，拿回去退錢，肉留下煎著吃」。

有網友吐槽原PO，「畜牧業者可能要養到一頭體脂率10%以下的牛」、「牠是動物，人都有高矮胖瘦，難道好市多的原塊牛，就不可以油多、油少嗎」、「其實出貨量大，會選的人早就把比較沒這塊油的選走囉，不會選或沒得選的消費者，就是看有沒有要再利用這塊油來炒菜，不然就是丟棄」、「這部位原本就是長這樣，差別在上面那一層油的厚薄度，那個外包裝都看得到，第一次買嗎」、「要買便宜就要自己懂得挑，不會挑當然就是賭人品，不然就是多花一點錢買切好的」。

有內行網友教原PO怎麼挑選嫩肩牛，「買的時候要挑，白白很厚又硬硬的就是油脂，別拿」、「這個部份用手摸就大致上可以了解多少油脂，建議你下次買，多練習摸摸看」、「一般來說同重量下，油體積大概是肉的3倍，如果2盒一樣重，你拿那盒感覺超大塊超實在，那你拿到較油的機會就很高了」。