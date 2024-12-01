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旅館位在精華地「4人房一晚750元」 大媽2要求惹怒業者：去星級酒店

聯合新聞網／ 綜合報導
一名旅館業者抱怨，自家住宿位在商圈精華地段，四個人一晚只要750元，卻遇到奧客要求另外附停車位和早餐。示意圖／ingimage
一名旅館業者抱怨，自家住宿位在商圈精華地段，四個人一晚只要750元，卻遇到奧客要求另外附停車位和早餐。示意圖／ingimage

一名旅館業者抱怨，自家住宿位在商圈精華地段，四個人一晚只要750元，卻遇到奧客要求另外附停車位和早餐，業者也不禁喊話：「拜託去星級酒店，不要出來丟人現眼」。貼文曝光後，也引發網友熱議。

業者在臉書社團《靠北住宿2.0》發文直呼，「拜託誰家大媽帶回家好嗎」，他說四人房一個晚上750元，但客人竟還要求附停車位和早餐，這樣業者還賺什麼？原PO還抱怨，「室外走廊人家要抽菸我們也管不著好嗎？如果要求要這麼多，拜託去星級酒店，不要出來丟人現眼！」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「不要開低房價，讓鯛民出來丟人」、「750扣掉被單送洗費用，還能剩多少啊？」、「我國基本工資時薪183元，工作4小時就差不多750元了」、「叫她去大陸，連鎖酒店住宿房價低，有附停車位也有早餐」；也有人對於旅館地點很好奇，「商圈精華地段，哪一家旅店四人房750元，好奇？」、「我也滿想知道地點，日後可入住，謝謝」。

另外，也有同行趁機吐苦水，「還有靠x冰箱小、不能冰冰塊、沒有小點心的人，我是真的當面回：『很抱歉，我們不是星級旅館』，兩個大媽退房一直說這個跟星級旅館沒關係，我很少遇到這種大媽，遇到就當渡劫」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

基本工資 大媽 奧客 車位

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