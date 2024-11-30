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2種店夏天不營業！老闆照樣發半薪養員工 背後原因曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
天氣變冷，不少人都會想去吃羊肉爐、薑母鴨來進補。圖／聯合報系資料照
天氣變冷，不少人都會想去吃羊肉爐、薑母鴨來進補。圖／聯合報系資料照

天氣變冷，不少人都會想去吃羊肉爐、薑母鴨來進補。一名網友分享，這些羊肉爐、薑母鴨店家，明明冬天以外都沒有營業，但員工和老闆每年居然都是同一票人，讓他相當好奇休店期間在做什麼？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，羊肉爐、薑母鴨店家只有冬天才營業，那夏天沒營業的時間，到底都在幹麻？因為每次冬季重新營業時，員工居然還是一樣的人，感到相當神奇。

貼文一出後，不少網友都表示「冬天在薑母鴨，夏天換去冰店上班，同個老闆開的」、「夏天準備少一點，一天只賣一餐時段還是能加減做」、「就發底薪養著，而且不會一次發，避免人跑掉」、「其實夏天能繼續付薪水的應該都是有一定規模的店，不然利潤真的不夠」，也有人似真似假地表示「我大學時的畢製做過這個專題，訪問過的老闆是說，他們會利用夏天的時間去打獵，把整個冬天預計要販售的數量先捕獵回來，這樣生意好的時候才能專心做生意」。

此外，留言區也出現內行人說明，指出「我們家放假的時候會發勞基法薪資，員工想幹嘛都不管，要去兼職也可以，確保冬天回來上班就好，只是好像沒有每個老闆都這樣做」、「我朋友冬天賣薑母鴨，夏天自己跑去帶潛水的」、「女兒在薑母鴨店上班，每年休4個月，老闆發半薪養著」、「羊肉爐資深員工路過，每年休息3個月，可以躺平或兼職」。

老闆 薑母鴨 薪水

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