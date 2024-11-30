台灣棒球超強、籃球超弱？Cheap揭1關鍵數據：不夠用心

台灣棒球傳捷報！不僅中華隊在12強錦標賽完封日本奪冠，連U12少棒也擊敗韓國奪冠，全國士氣大振。有不少人好奇，為何台灣籃球卻始終強不起來？對此，百萬網紅Cheap列出各聯盟罰球數據，直言「不夠用心」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

Cheap在臉書表示，之前做了一支「為什麼台灣棒球變強」的影片，大家看完很喜歡，便要求要做「為什麼台灣籃球很弱」的影片，他坦承自己看了25年的棒球，知道台灣棒球的發展史，籃球弱不弱自己並不清楚，但可以深入研究罰球命中率，認為比看棒球的失誤還準。

Cheap列出各聯盟的罰球率數據，NBA是第一名，命中率高達78.18%，大陸CBA是第二名，命中率74.38%，韓國KBL第三，命中率72.91%，日本J-B1、JB-2分別拿下第四與第五名，命中率為72.62%與70.8%。而台灣兩大聯盟T1和PLG則敬陪末座，命中率為68.82%與67.66%。

Cheap進一步表示，T1聯盟是雲豹最高，命中率有71%，台啤最低，命中率66.8%，PLG聯盟是富邦最高，命中率有73.5%，攻城獅最低，只有60.9%，甚至比中華隊12強賽的打擊率62.5%還要低。讓他直言，練罰球完全不需要昂貴的場地、設備，主要就是基本功和有沒有練習，簡單說就是「練得不夠多、不夠用心」。

貼文一出後，多數網友都表示「罰球命中率比打擊率低，笑死」、「罰球真的沒什麼好說的，就是沒在練」、「台灣看到HBL就夠了」、「想當年HBL的天才高中生，進入職籃圈後沒一個進步的」、「SBL會被叫髮膠聯盟不是沒原因的」、「台籃球員專長在娛樂版跟社會版」、「F4陳信安、林志傑、田壘、曾文鼎是金一代，後來就斷層沒法承接下去，內部又搞分裂三個聯盟，只能說HBL還比職業好看」、「台灣早年CBA很好看，強度也夠高，當時是台籃巔峰，但不知為何就收掉了」。