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特斯拉尾翼斷掉「貼膠帶固定」！他酸有錢買沒錢修 內行人揭正解：沒知識
特斯拉電動車上市後，吸引不少人購買電動汽車。一名網友分享，近期在路上看到一台要價300萬的特斯拉尾翼斷裂，卻只用膠帶黏著固定，讓他大酸「有錢買車沒錢修車」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享一張照片，指出前方的黑色特斯拉尾翼已經斷裂，車主卻用膠帶黏著固定後就繼續上路，讓他大酸「已經開這麼好的車，卻沒錢修」。
貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「你以為特斯拉跟日系車一樣，料件隨叫隨到？」、「買不起特斯拉，只好發文酸一酸來填補自卑感」、「愛管閒事的人永遠不嫌多」、「別人在喝茶你在喊燙」、「是啊不像你這麼有錢，機車座椅要破了就馬上去換一個」、「羨慕人家買得起特斯拉嗎？」、「看來你根本沒開過車吧」。
此外，也有內行人給出解答，指出「這種都是修完後，上面有片烤漆鋁板要黏膠蓋上去的，確保膠帶固定不會跑掉」、「剛黏好在等膠乾，所以先用紙膠帶固定，才不會有殘膠」。
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