快訊

東京迪士尼前員工揭真實職場 夢想國度苛刻到他們沒有夢

木法沙、刀疤竟不是親兄弟？「獅子王」前傳揭血緣秘密

聽新聞
0:00 / 0:00

特斯拉尾翼斷掉「貼膠帶固定」！他酸有錢買沒錢修 內行人揭正解：沒知識

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期在路上看到一台要價300萬的特斯拉尾翼斷裂，卻只用膠帶黏著固定，讓他大酸「有錢買車沒錢修車」。示意圖，美聯社
一名網友分享，近期在路上看到一台要價300萬的特斯拉尾翼斷裂，卻只用膠帶黏著固定，讓他大酸「有錢買車沒錢修車」。示意圖，美聯社

特斯拉電動車上市後，吸引不少人購買電動汽車。一名網友分享，近期在路上看到一台要價300萬的特斯拉尾翼斷裂，卻只用膠帶黏著固定，讓他大酸「有錢買車沒錢修車」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享一張照片，指出前方的黑色特斯拉尾翼已經斷裂，車主卻用膠帶黏著固定後就繼續上路，讓他大酸「已經開這麼好的車，卻沒錢修」。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「你以為特斯拉跟日系車一樣，料件隨叫隨到？」、「買不起特斯拉，只好發文酸一酸來填補自卑感」、「愛管閒事的人永遠不嫌多」、「別人在喝茶你在喊燙」、「是啊不像你這麼有錢，機車座椅要破了就馬上去換一個」、「羨慕人家買得起特斯拉嗎？」、「看來你根本沒開過車吧」。

此外，也有內行人給出解答，指出「這種都是修完後，上面有片烤漆鋁板要黏膠蓋上去的，確保膠帶固定不會跑掉」、「剛黏好在等膠乾，所以先用紙膠帶固定，才不會有殘膠」。

特斯拉 電動汽車

延伸閱讀

車比我重要？他怨女友要借「家庭車」跑業務 網搖頭：別被情勒

12強賽／他飛東京挺中華隊！日本計程車司機秀一段中文 萬名網友喊暖心

小孩捷運吐整車廂…她下秒見證暖心一幕 家長們共鳴點頭：也經歷過

車輛故障停放於交流道口 男子下車熱舞指揮遭轟：超危險

相關新聞

2種店夏天不營業！老闆照樣發半薪養員工 背後原因曝光

天氣變冷，不少人都會想去吃羊肉爐、薑母鴨來進補。一名網友分享，這些羊肉爐、薑母鴨店家，明明冬天以外都沒有營業，但員工和老闆每年居然都是同一票人，讓他相當好奇休店期間在做什麼？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

台灣棒球超強、籃球超弱？Cheap揭1關鍵數據：不夠用心

台灣棒球傳捷報！不僅中華隊在12強錦標賽完封日本奪冠，連U12少棒也擊敗韓國奪冠，全國士氣大振。有不少人好奇，為何台灣籃球卻始終強不起來？對此，百萬網紅Cheap列出各聯盟罰球數據，直言「不夠用心」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

特斯拉尾翼斷掉「貼膠帶固定」！他酸有錢買沒錢修 內行人揭正解：沒知識

特斯拉電動車上市後，吸引不少人購買電動汽車。一名網友分享，近期在路上看到一台要價300萬的特斯拉尾翼斷裂，卻只用膠帶黏著固定，讓他大酸「有錢買車沒錢修車」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

麥當勞「遊戲區、兒童餐玩具全下架」小孩仍愛去？內行人揭背後關鍵

連鎖速食餐廳龍頭麥當勞是許多台灣人用餐的熱門選擇。一名網友分享，近年麥當勞已經取消送兒童餐玩具、撤除兒童遊戲區，但還是吸引不少兒童客群，讓他相當好奇原因。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

店家暖心贈送鯛魚燒 竟遭學童自稱「來撿破爛」索要NG品

店家不經意贈送的福利品，有時足以成為他人一整天幸福的泉源。但一名鯛魚燒老闆在幾次的善意贈送後，卻遭到國小男童自稱是「撿破爛的」，常到店裡索要NG品，讓老闆感到很困擾：「是什麼環節做錯了嗎？」

超商食品營養標示該怎麼看？ 網友曝「一舉動」被女友批沒公德心

超商食品依照法規規定，全部都會附上營養標示，但微波食品的標示幾乎都在側邊或底部，若想完整瀏覽就必須舉高或翻面，非常不方便。有網友因直接將便當翻面，遭女友批「沒公德心」，因此上網搜集大家的意見。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。