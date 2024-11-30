麥當勞「遊戲區、兒童餐玩具全下架」小孩仍愛去？內行人揭背後關鍵

連鎖速食餐廳龍頭麥當勞是許多台灣人用餐的熱門選擇。一名網友分享，近年麥當勞已經取消送兒童餐玩具、撤除兒童遊戲區，但還是吸引不少兒童客群，讓他相當好奇原因。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「麥當勞為什麼對小孩吸引力不減？」為題，指出近期觀察各大連鎖速食餐廳，發現麥當勞內的小孩最多，但麥當勞明明都撤除兒童遊戲區、取消送兒童餐玩具，廣告內容也改為大人取向，讓他相當好奇為何小孩還是動不動就要吃麥當勞？

貼文一出後，不少網友都表示「方便、地點多，比較多24小時店，相比其他速食同行」、「麥當勞據點多，多數店好停車，有得來速」、「學生就是哪裡近哪裡去」、「麥當勞店最多」、「調味簡單直接，品項大多好咬、易食」、「小朋友經常接觸3C就會看到廣告」。

不過，最多網友認為是「家長習慣導致」，指出「爸媽帶的，講速食垃圾食物自動聯想啊」、「家長自己本身都去麥當勞居多，不愛去肯德基漢堡王，小孩當然根深蒂固的印象都是麥當勞」、「大人吃什麼小孩就跟著吃」、「當然是出錢的決定啊，平價內用又親子友善還有誰？」、「我覺得是家長的關係，如果從小一開始只去肯得基，沒去過麥當勞，小孩要吵吃垃圾食物只會去肯德基」。