店家不經意贈送的福利品，有時足以成為他人一整天幸福的泉源。但一名鯛魚燒老闆在幾次的善意贈送後，卻遭到國小男童自稱是「撿破爛的」，常到店裡索要NG品，讓老闆感到很困擾：「是什麼環節做錯了嗎？」

一名鯛魚燒店老闆在Threads上發文，說明自己每天販售鯛魚燒時，偶爾會烤出一些不夠完美、但味道不變的破損小魚，有位年紀約莫小五的男童固定一週會來消費兩次，每天見到他也都會主動打招呼，算是店裡的常客，因此店家偶爾會將不完美的迷你魚贈送給他，「看他吃的開心，我也開心」。

但近日男童到店裡後，卻直接對著他們說：「我是來撿破爛的，今天有破爛嗎？我肚子好餓」，直白且無禮的幾句話讓原PO感到非常震驚，發文詢問網友：「我在想我是什麼環節做錯了嗎？還是他真的需要幫忙呢？又或者我應該怎麼跟他說他應該修改講話的方式呢？」

貼文曝光後引發網友討論，有網友認為男童欠缺禮貌，受到他人的善意時不懂得感恩，「讓他知道能拿小魚是因為他打招呼有禮貌才有，如果沒禮貌當然也沒有」、「或許可以問問他為什麼會這樣說，以及提醒他這樣說不是很禮貌，跟他分享你只是分享好吃的食物喜歡看大家吃的幸福表情。」

也有人覺得孩子並沒有把「撿破爛」當作貶義詞，建議店家可以教小客人正確的表達方式，「告訴小客人，你是指烤破了的魚嗎？如果有，我仍然很樂意送給你，但是我不喜歡你將它描述成『破爛』哦，因為這個詞聽起來是不好的，它們只是在我烤的時候不小心損壞了，但一樣美味。」

而部分網友建議店家，之後若有烤壞的NG品，可以選擇打折販售出去，或贈送給隨機有眼緣的路人，避免送久了讓常客產生「理所當然」的錯覺，拿到剛剛好的反而會覺得失落，「不管你發出去的意圖是什麼，別人都可以有另外的想法，所以最好不要自己製造這種混亂。」