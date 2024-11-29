快訊

青龍獎／南韓影帝憔悴現身！劈腿醜聞後首露面 道歉喊「負起父親責任」

館長直播自曝「做球版」涉職棒簽賭 北檢分他字案列賭博罪被告

店家暖心贈送鯛魚燒 竟遭學童自稱「來撿破爛」索要NG品

聯合新聞網／ 綜合報導
一名有愛心的鯛魚燒店老闆，時常將賣相不佳的「小魚」贈送給常客。示意圖／ingimage
一名有愛心的鯛魚燒店老闆，時常將賣相不佳的「小魚」贈送給常客。示意圖／ingimage

店家不經意贈送的福利品，有時足以成為他人一整天幸福的泉源。但一名鯛魚燒老闆在幾次的善意贈送後，卻遭到國小男童自稱是「撿破爛的」，常到店裡索要NG品，讓老闆感到很困擾：「是什麼環節做錯了嗎？」

一名鯛魚燒店老闆在Threads上發文，說明自己每天販售鯛魚燒時，偶爾會烤出一些不夠完美、但味道不變的破損小魚，有位年紀約莫小五的男童固定一週會來消費兩次，每天見到他也都會主動打招呼，算是店裡的常客，因此店家偶爾會將不完美的迷你魚贈送給他，「看他吃的開心，我也開心」。

但近日男童到店裡後，卻直接對著他們說：「我是來撿破爛的，今天有破爛嗎？我肚子好餓」，直白且無禮的幾句話讓原PO感到非常震驚，發文詢問網友：「我在想我是什麼環節做錯了嗎？還是他真的需要幫忙呢？又或者我應該怎麼跟他說他應該修改講話的方式呢？」

貼文曝光後引發網友討論，有網友認為男童欠缺禮貌，受到他人的善意時不懂得感恩，「讓他知道能拿小魚是因為他打招呼有禮貌才有，如果沒禮貌當然也沒有」、「或許可以問問他為什麼會這樣說，以及提醒他這樣說不是很禮貌，跟他分享你只是分享好吃的食物喜歡看大家吃的幸福表情。」

也有人覺得孩子並沒有把「撿破爛」當作貶義詞，建議店家可以教小客人正確的表達方式，「告訴小客人，你是指烤破了的魚嗎？如果有，我仍然很樂意送給你，但是我不喜歡你將它描述成『破爛』哦，因為這個詞聽起來是不好的，它們只是在我烤的時候不小心損壞了，但一樣美味。」

而部分網友建議店家，之後若有烤壞的NG品，可以選擇打折販售出去，或贈送給隨機有眼緣的路人，避免送久了讓常客產生「理所當然」的錯覺，拿到剛剛好的反而會覺得失落，「不管你發出去的意圖是什麼，別人都可以有另外的想法，所以最好不要自己製造這種混亂。」

延伸閱讀

大樓保全「手繪靈魂畫像」找走失貓被嫌醜 本尊現身所有人都笑了

男開車載妻兒兜風火燒車釀2死1傷 可憐小五兒是足球隊員

國小男童遭霸凌「生殖器遭塗口紅膠」 作業、文具也被惡搞

小五女童錯過公車回不了家 鼓起勇氣走進派出所「警察叔叔不可怕是真的」

相關新聞

店家暖心贈送鯛魚燒 竟遭學童自稱「來撿破爛」索要NG品

店家不經意贈送的福利品，有時足以成為他人一整天幸福的泉源。但一名鯛魚燒老闆在幾次的善意贈送後，卻遭到國小男童自稱是「撿破爛的」，常到店裡索要NG品，讓老闆感到很困擾：「是什麼環節做錯了嗎？」

超商食品營養標示該怎麼看？ 網友曝「一舉動」被女友批沒公德心

超商食品依照法規規定，全部都會附上營養標示，但微波食品的標示幾乎都在側邊或底部，若想完整瀏覽就必須舉高或翻面，非常不方便。有網友因直接將便當翻面，遭女友批「沒公德心」，因此上網搜集大家的意見。

車輛故障停放於交流道口 男子下車熱舞指揮遭轟：超危險

有網友在行經國道一號林口交流道時，發現一名男子疑似是車輛故障，因沒有告示牌只好親自站在車後跳舞指揮、提醒用路駕駛注意安全，只見該名男子全身皆為暗色系服裝，若後車駕駛未仔細留神，很容易發生危險。

街友冷天路倒被報案「只是在睡覺」…只得睡無人處 網：曾遇因寒流過世者

最近天氣轉冷，你是否看過街友在這冷天睡在路旁？一名消防員網友近日在社交平台指出，他在今（28）日凌晨接獲救護的報案，到現場看見一位轄區內常被報案的街友，對方揮揮手要他放心，自己只是在睡覺，原PO告訴該名街友，不要再躺在原地，否則可能又有民眾報案，語畢他卻自認說錯話，「或許他們也不是願意在這冷冷的天氣躺在外面睡覺」，但對方最後仍習慣似地表示會再找無人的地方睡覺。

黃巾之亂秒道歉！名嘴指「采盟老董機靈」：上面欠他人情

中華隊在世界棒球12強賽奪冠凱旋歸國，桃機歡迎活動竟出現卡C位合照的「黃巾之亂」混亂場面，引發輿論風暴。免稅店采盟董事長古素琴出面道歉並宣布捐款挺棒球，仍難平息風波。事後，特勤中心副指揮官李慶然27日在立院備詢時透露，合影計劃是經過主辨單位和副總統辦公室同意的。對此，媒體人謝曜州在臉書直言，此事交通部和特勤互踢皮球，但采盟老董很機靈，直接自己扛責，上面還欠他人情。

假好心真變態！女子遇「超噁新型搭訕」險曝住址 高警覺保護自己

出門在外要隨時提高警覺。一名女子日前突然被一名男子貼身靠近，說發現有人在尾隨、偷拍她，表示自己可以陪她回家再離開。看似好心的舉動還讓女子向對方致謝，但是後來調閱監視器發現，全程就僅有該男跟著她，根本沒有別人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。