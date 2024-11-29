超商食品營養標示該怎麼看？ 網友曝「一舉動」被女友批沒公德心

超商食品依照食品安全衛生管理法規定，全部都會附上營養標示，但微波食品的標示幾乎都在側邊或底部，若想完整瀏覽就必須舉高或翻面，非常不方便。有網友因直接將便當翻面，遭女友批「沒公德心」，因此上網搜集大家的意見。

一名網友在Threads上開啟了一則投票，分為「可以翻」與「不能翻」兩派，表示自己為了更清楚瀏覽營養標示，將超商便當直接翻過來看，然而此舉動卻被女友指責「沒公德心」，認為他還沒有付錢，下一個客人看到便當被翻過後會很不爽（跟布丁被翻過來一樣）。

內容曝光不到一天，便吸引約1萬6千名網友投票，有41％的網友覺得可以，也有59％網友認為不行，兩者差距並不大，但多數人還是比較介意這個行為，「沒人想拿到歪七扭八的便當」、「翻了又不買，裡面的菜也被弄亂就不會有人買，那就浪費了！」

也有不少人提供了能夠看標示的方法，「脆拿手機拍一張照來看不是很方便嗎？字太小還可以放大照片慢慢看」、「基於自己也不想拿到被前一個人直接翻過的便當，所以我選擇舉起來」、「我都拿到高於眼睛的位置看，或者稍微傾斜用瞄的」、「我會半蹲看，因為便當比我有營養，但我自尊很高，所以不可以超過我」。

而針對這個話題，原PO在留言處特別補充，可以使用「全家食在購安心」網站，直接查詢商品的營養標示（僅限於全家）；亦或者下載各種「卡路里計算app」，應用程式裡時常包含不同超商的品項以供查閱。