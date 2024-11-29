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車輛故障停放於交流道口 男子下車熱舞指揮遭轟：超危險

聯合新聞網／ 綜合報導
國道高速公路警察局提醒，車輛故障時，應沿著路肩至車輛後方100公尺處擺放故障標誌。示意圖／ingimage
國道高速公路警察局提醒，車輛故障時，應沿著路肩至車輛後方100公尺處擺放故障標誌。示意圖／ingimage

有網友在Threads上發文，表示自己行經國道一號林口交流道時，發現一名男子疑似是車輛故障，因沒有告示牌只好親自站在車後跳舞指揮、提醒用路駕駛注意安全，只見該名男子全身皆為暗色系服裝，若後車駕駛未仔細留神，很容易發生危險。

由 @isabellathatgirll 發佈
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影片曝光後引發網友熱議，不少人認為該男子的處境「超危險」、「還給我穿全黑，是在跟閻羅王叫囂嗎」、「後面來一台大卡車追撞保證笑不出來」、「下雨天這樣只會更危險而已，重點還穿全身黑」、「超危險…保護車子連命都不要了」。

也有少數網友對於此行為感到新奇，跳出來替他主持公道，「這好像比警示牌有用，超吸睛」、「有點可愛⋯XD模樣跟心態都是」、「雖然這樣很危險，但感覺當下好像真的也別無他法了⋯或許加上手機的手電筒一起跳會更顯眼？」

國道公路警察局提醒，若車輛於國道故障或發生事故時，無人傷亡且車輛尚能行駛，請遵循「開放離撥拍移等」步驟進行處理：

1.「開」：開啟危險警告燈。

2.「放」：沿著路肩至車輛後方100公尺處擺放故障標誌。

3.「離」：車內人員全部離開車輛，移動至安全處所，避免在車道上逗留。

4.「撥」：撥打110或利用高速公路1968App警政報案功能報案。

5.「拍」：拍攝記錄事故現場，包含車輛碰撞點、車損部位、與地面標線之相對位置。

6.「移」：拍照記錄完後，儘速將車輛移至安全處所（路肩或避車彎）。

7.「等」：等待員警抵達處理。

國道 警示牌

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