車輛故障停放於交流道口 男子下車熱舞指揮遭轟：超危險

最近天氣轉冷，你是否看過街友在這冷天睡在路旁？一名消防員網友近日在社交平台指出，他在今（28）日凌晨接獲救護的報案，到現場看見一位轄區內常被報案的街友，對方揮揮手要他放心，自己只是在睡覺，原PO告訴該名街友，不要再躺在原地，否則可能又有民眾報案，語畢他卻自認說錯話，「或許他們也不是願意在這冷冷的天氣躺在外面睡覺」，但對方最後仍習慣似地表示會再找無人的地方睡覺。

2024-11-28 15:01