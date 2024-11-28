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街友冷天路倒被報案「只是在睡覺」…只得睡無人處 網：曾遇因寒流過世者

聯合新聞網／ 綜合報導
街友示意圖，非內文當事人。 圖／ingimage
街友示意圖，非內文當事人。 圖／ingimage

最近天氣轉冷，你是否看過街友在這冷天睡在路旁？一名消防員網友近日在社交平台指出，他在今（28）日凌晨接獲救護的報案，到現場看見一位轄區內常被報案的街友，對方揮揮手要他放心，自己只是在睡覺，原PO告訴該名街友，不要再躺在原地，否則可能又有民眾報案，語畢他卻自認說錯話，「或許他們也不是願意在這冷冷的天氣躺在外面睡覺」，但對方最後仍習慣似地表示會再找無人的地方睡覺。

原PO在Threads上發文回憶凌晨12點半的救護，身為消防員的他詢問該名在轄區內時常被報案的街友阿國，有無不適和就醫需求，對方揮揮手回應，「沒事啦，我只是在這睡一下」，原PO又問他會不會冷，該名街友表示，自己睡在溫暖的被窩，手和腳都還帶著微溫。

原PO確認他無大礙後說，「好，那你幫我簽個名，不要再躺這邊，民眾可能會再報案」，卻自覺說錯話，認為街友畢竟也不願在冷天卻無家可睡，於是原PO特意和該名街友再多聊幾段話，盼他能在凜冽的冬天感到關於人的一絲溫暖，因為他也沒有家人了。

該名街友後來瀟灑揮手，表示會再找個無人的街道繼續睡覺，原PO感嘆對方的態度習慣到令他感傷，更指出，這社會不是每人在寒冬都有厚厚的棉被，或者有家人相伴，更提醒網友關心家中長輩，注意心血管疾病的發生。

有曾遇街友倒在路上而報案的網友分享經驗，「曾經在家附近看到街友就地躺下，從背影覺得他很不舒服，加上那一天又寒流，最後還是報案了，但他拒絕送醫。沒想到隔天，我就在新聞上看到他了……在附近的診所門口過世了」。

也有消防員同業表示氣溫驟降，民眾就醫需求增加，「氣溫驟降，今天跑了3個有2個都跟心血管有關，1個OHCA（到院前心肺功能停止）」、「天氣驟降與寒流，這行業績旺了！很多上年紀都撐不住，今天放假要上北部辦事之前這3天我送了很多個，也歐2個了（歐，表示OHCA）！ 因偏鄉高齡很多」；有網友也紛紛留言道，消防員辛苦了，「辛苦你們啦！」、「辛苦你了」、「您辛苦了」。

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