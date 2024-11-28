黃巾之亂秒道歉！名嘴指「采盟老董機靈」：上面欠他人情

中華隊在世界棒球12強賽奪冠凱旋歸國，桃機歡迎活動竟出現卡C位合照的「黃巾之亂」混亂場面，引發輿論風暴。免稅店采盟董事長古素琴出面道歉並宣布捐款挺棒球，仍難平息風波。事後，特勤中心副指揮官李慶然27日在立院備詢時透露，合影計劃是經過主辨單位和副總統辦公室同意的。對此，媒體人謝曜州在臉書直言，此事交通部和特勤互踢皮球，但采盟老董很機靈，直接自己扛責，上面還欠他人情。

針對采盟「黃巾之亂」事件，媒體人謝曜州在臉書發文表示，交通部長陳世凱說采盟有律定加油跟歡迎的區域，未經同意就亂入拍照、拉廣告布條，但特勤中心副指揮官李慶然回應立委質詢時，卻表示采盟合照有獲得主辨單位和副總統辦公室同意，說法和交通部顯然不同調。

交通部、特勤互踢皮球，謝曜州認為特勤的版本比較合乎常理，理由是「如果采盟違規，特勤沒制止，不就是特勤的失職」。先不管真相是什麼，他認為最機靈的是采盟老董，看到「黃巾之亂」輿論風暴火燒難熄，「自己二話不說就扛了，5年看似捐錢，其實是打了廣告，上面還欠他人情」。

貼文引發網友熱議，「就說哪這麼容易站C位」、「有副總統在，還能夠擠進去拍照，絕對是相關單位安排的」、「如果不是經過同意，就是國安局嚴重失職！」、「這不是特權那什麼是特權？」、「看來采盟後台比交通部硬」、「一堆讓人生氣的政商關係」。