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假好心真變態！女子遇「超噁新型搭訕」險曝住址 高警覺保護自己

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女子遭到搭訕，對方假好心騙說有人尾隨她，可以陪她回家。示意圖／聯合報系資料照片
一名女子遭到搭訕，對方假好心騙說有人尾隨她，可以陪她回家。示意圖／聯合報系資料照片

出門在外要隨時提高警覺。一名女子日前突然被一名男子貼身靠近，說發現有人在尾隨、偷拍她，表示自己可以陪她回家再離開。看似好心的舉動還讓女子向對方致謝，但是後來調閱監視器發現，全程就僅有該男跟著她，根本沒有別人。

一名女子日前在Threads上發文表示，自己走在路上時突然有個男子突然貼近她，叫她不要回頭，說有個噁男從捷運站開始就尾隨原PO，甚至還偷拍，男子也不知道該如何處理這種情況，不過可以陪原PO走到家再離開。

原PO聽完直接報警，男子看起來有點驚訝，「你直接報警喔⋯但我們沒證據也不能拿他怎麼辦」。報警後原PO請對方和她一起去找尾隨的噁男，但沒找到，所以原PO道謝後自行去警察局調監視器，結果發現一路上除了這位「好心人」，根本沒有別人跟著她。

「好心男子」的行為令人毛骨悚然，原PO表示如果今天是乖乖內向的女生遇到，可能就真的會讓那個男的一路貼著送回家，還會覺得他是英雄，「我快吐了」。

男子噁心的行徑引發網友熱議，「謝謝你的分享，你警覺性好高」、「這太噁了，其實聽到對方要送妳回家，而不是去人多的地方，就要警覺一下怪怪的，一般人根本不會開口就要送陌生人回家」、「說不要回頭也太可疑，就是要回頭看是誰啊，我看下次直接帶他走進警察局」、「超噁心救命⋯真的不要說女生防備心都太高，就是有人濫用『幫助』來騷擾搭訕啊，看這樣子以後誰還敢接受別人的幫助啊？男的可不可以互相監督一下不要再做這種有夠白癡的事情啊？」。

也有人推薦下載「110視訊報案」APP，會自動定位還可以選無聲撥號，狀況不對可以直接視訊報案。原PO後續也分享警方說法，若真的遇到偷拍，要大聲留住對方並報警，若對方不配合也不要起衝突，記住外貌較大的特徵回警局調監視器，有找到人就能扣回手機檢查。

由 @isabellathatgirll 發佈
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偷拍 監視器

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