賈永婕20年好友揭她「女星人設崩塌」：去做俠女真的很有毛病

台北101董事長賈永婕近日話題不斷，先是丈夫王兆杰以公司名義付費登廣告力挺中華隊，在101點燈「德杰集團，永婕同心」遭批評公器私用，後又有媒體爆料賈永婕不當開除員工，且101前董事長宋文琪還透過臉書開嗆，認為她將所有功勞往身上攬的結果，只會顯示出膚淺與虛榮。賈永婕20年好友岳啟儒昨(27)日也在臉書直指賈永婕「的確人設崩塌」，原本理當被認為是「傻白甜大花瓶」怎麼可以這麼能幹？岳啟儒更指101是半官方企業，當官多一事不如少一事，她卻破格地衝勁十足，簡直就是101的超級業務員。

岳啟儒表示，由於101是半官方企業，如果有機會擔任董事長，其實只要做好風光出席活動、剪綵、批公文簽名就好，享受光環又輕鬆。但賈永婕上任後「人設崩塌」，因為和歷任董事長不同，她衝勁十足做事認真，給所有人最大的衝擊，因為她身上還有女明星的光環與原罪，被認為漂亮女性就是花瓶，明星就不會懂經營管理。

岳啟儒說，賈永婕上任兩個月內就做了這麼多事，讓人質疑「傻白甜大花瓶怎麼可以這麼能幹？」，其實她很多事情都是超前部署，包括中華隊還沒奪冠前，10家點燈企業就確認贊助。至於丈夫付費點燈，岳啟儒也認為不付費才是公器私用，賈卻是請她老公付錢，「這些企業好友才怕接到永婕的電話吧，賈董根本是101的超級業務員」。

岳啟儒表示，社會有時看待富人做公益是「暗藏居心」，讓她想反問：「什麼時候一個人的正義與良善，會因為他的富有而被扣分？」諸多種種對賈永婕的批評都讓人發現她不是做錯事，而是做了太多好事。

針對101的半官方企業文化，岳啟儒也說，這個多年來都在官僚文化的舒適圈企業組織內，「突然來了一個追趕跑跳碰的董事長，腳步跟不上的人肯定怨聲載道，有人爆料也不意外，只是這些不懷好意的瞎扯顯得可笑」。

岳啟儒力挺好友賈永婕，認為她「真的很有毛病，爽爽女明星不做，去做俠女」，但就喜歡她的破格和正義感，「社會不就需要這樣的人，破除鄉愿打破框架，以正直良善來行事做大家的榜樣，我們才會覺得這個社會有希望」。

賈永婕對好友岳啟儒發文力挺，也以臉書分享並表示：「煩耶⋯⋯我又要哭了啦」回應。岳啟儒則在留言處親回：「你就算哭也不會放棄啦！邪魔歪道使爛招，代表他們真的怕你掀他們的底，加油！支持你」。