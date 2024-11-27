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娃爸娃媽看過來！花王傳授「玩偶清洗5步驟」：千萬別擰

聯合新聞網／ 綜合報導
日本花王分享「玩偶清洗5步驟」，教各位娃爸娃媽幫自己的寶寶洗澡，吸引2.8萬網友按讚、2.7萬收藏。示意圖／ingimage
日本花王分享「玩偶清洗5步驟」，教各位娃爸娃媽幫自己的寶寶洗澡，吸引2.8萬網友按讚、2.7萬收藏。示意圖／ingimage

不少年輕人會帶著娃娃出遊已成為風潮，會在用餐時與美食合照留念或和風景合影拍照打卡。日本花王分享「玩偶清洗5步驟」，教各位娃爸娃媽幫自己的寶寶洗澡，吸引2.8萬網友按讚、2.7萬收藏，引起熱烈討論。

一名網友在Threads分享，日本花王在X（舊稱推特）發文建議的清洗玩偶方式，所需物品有玩偶、洗劑、毛巾、臉盆、衣服刷。

第一步，將4公升的水加入10毫升的洗劑，建議用30度以下的溫水。

第二步，輕柔的把玩偶泡進水中後再浮起來，重複20-30次，注意不要大力揉捏或摩擦玩偶。將臉盆裡的洗劑換成清水後，再重複一次前面步驟，把洗劑洗掉。

第三步，用毛巾把玩偶「拍乾」，注意不是擦乾或擰乾，要輕柔小心的除去水份。

第四步，用手輕輕拍打成原本的形狀後，放在陰涼處晾乾。

第五步，完全晾乾後，用衣服刷把玩偶的絨毛梳順，完成！

文中推薦的是花王新發售的EMAL洗劑，據說可以讓衣服不會越洗越舊。

網友紛紛表示，「作為範本的玩偶太可愛了，我看不到上面的任何文字了」、「謝謝教學，我想我也會嘗試幫我的孩子洗澡…」、「現在我可以在家清潔玩偶了」。有人網友提問，「如果玩偶很大的話，大約40-60cm，需要增加水量嗎？ 」，日本花王則回應，水和洗潔精的比例可以參考貼文裡推薦的用量，根據毛絨玩具的大小適當增加。

娃娃 日本

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