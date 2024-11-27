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刷卡回饋要平分？和朋友出國她包山包海還墊付 網一面倒：大家心裡有數

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友發文，表示自己與朋友出國旅行，有不少款項是由她先刷卡墊付，回國後她才想到這讓她累積了許多回饋，因此她想知道該不該與朋友平分這些回饋。圖／ingimage
近日有網友發文，表示自己與朋友出國旅行，有不少款項是由她先刷卡墊付，回國後她才想到這讓她累積了許多回饋，因此她想知道該不該與朋友平分這些回饋。圖／ingimage

朋友之間也要明算帳。近日有網友發文，表示自己與朋友出國旅行，有不少款項是由她先刷卡墊付，回國後她才想到這讓她累積了許多回饋，因此她想知道該不該與朋友平分這些回饋。

原PO在PTT發文，表示自己日前與朋友去日本，由於是她主動發起的，因此她自願包辦了訂機票、訂飯店和規劃行程等前置作業。再加上原PO用的是日圓的雙幣卡，之前日圓比較便宜的時候有換一些錢在裡面，所以不論是機票、飯店還是在日本吃飯、租車的費用都是由她先刷卡。

回國後原PO開始細算出國時自己先代墊的錢，準備和朋友收款。在查看信用卡明細後，她發現自己積累了不少回饋，拿去換機票也能省幾千塊，因此她在想是否應該將這些回饋分享給朋友。

原PO認為現在大家賺錢都很辛苦，她也不好意思獨吞這些回饋，但又擔心自己這樣做會很奇怪，只能尋求網友的意見。

文章引來大量網友留言，大多數人認為不用分，「當然是獨吞啊，先墊的人要負擔收不到的風險耶」、「這本來就是代墊的人的福利啊」、「大家都出社會了知道給你統籌全刷是什麼意思，你不用想太多」。

有人認為原PO負責統籌做了很多事，拿這些回饋是應該的，「規劃、代墊費用這些都是服務，收回饋沒有什麼問題」、「都做那麼多了，反過來說也可以看看誰敢跟你討」、「不需要，就當做是你幫忙處理的費用。最喜歡這種朋友了，什麼都幫忙安排好」、「搞行程的人很累，就當是福利，正常朋友是不會計較的」。

也有網友表示自己和朋友會分，但用的是輪流刷卡的方式，「我跟朋友們都會分，但大多是平均刷，每個人都刷幾筆。畢竟大家都有出國卡可以刷，回饋多少大家心裡也都有數，至少出國幾次還沒有人會想獨吞的」。

PTT 信用卡 刷卡 朋友 機票 飯店

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