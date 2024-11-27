三句不離業務！她嘆做保險的朋友顧人怨 過來人揭真相：教育制度出問題

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聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友發文，表示自己做保險的朋友每次約自己出門都抱有目的，讓她相當厭煩。圖／ingimage
近日有網友發文，表示自己做保險的朋友每次約自己出門都抱有目的，讓她相當厭煩。圖／ingimage

朋友之間一旦牽扯到業務，關係就很難維持。近日有網友發文，表示自己做保險的朋友每次約自己出門都抱有目的，讓她相當厭煩。

原PO在Dcard發文，表示自己有一個朋友開始當保險業務員，從此之後每次見面都要講他的保險，讓人感覺非常差。

原PO表示，這位朋友會利用朋友的好意，請原PO和幾位朋友一起聽他練習講保險，講到後面就開始瘋狂推銷他想賣的保險，還拿出「他認為適合」的保單DM，導致場面十分尷尬。他還曾以做保單健檢為由，將原PO原有的保單講到一無是處，引導她解約原本的保單去跟自己買保險。

而且他還有點「不識好歹」，會對朋友進行「糾纏」，會以送桌曆、找你聊天等理由約人見面，即便原PO拒絕了，他也會硬把東西放在公司樓下，說「哎呦！我都到了你公司了，至少留時間給我吧」。他還會問你工作狀況，想拉人進自己的公司，發展自己的下線，美其名曰「一起經營」。

最讓原PO不能接受的是這位朋友的各種情緒勒索，只要別人回答不想買保險，他就會說「你車禍怎麼辦？有保障嗎？你認為你負擔得起？生病怎麼辦」之類的話。當他發現原PO等幾位朋友開始反感他時，他還說這都是為了她們好，「你們真的不發生事情都不知道」。

這對原PO來說很像變相的威脅跟詛咒，她表示自己的保險業務很尊重人，不會給人壓力，談吐也很舒服，沒想到自己的朋友會那麼誇張。

文章引來大量網友留言，「聽到『你們真的不發生事情都不知道』這句話我會翻臉欸」、「朋友都直接說要講保單，我也都直接說『我不會買你還要講？』」、「他這種做法只會讓朋友離他越來越遠」。

也有保險業務員現身說法，「在這行業久了才會意識到，約朋友出來不要每次都聊保險，不然每個人都會認為我們有目的性而逐漸疏離我們」、「主管教的方法可能錯了，希望他能早日發現問題」、「約出來吃飯我就是專心吃飯，想了解保險另外約時間，所以要嘛是公司的教育制度出問題，要嘛就是帶他的主管有問題」。

Dcard 保單 保險 情緒勒索 朋友 聚會

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