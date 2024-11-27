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烏克蘭正妹為愛來台 慘遭男友劈腿還稱有「多重人格」傷心離開

聯合新聞網／ 綜合報導
一名烏克蘭女孩為愛來到台灣，和台灣男友同居，沒想到卻發現男友偷吃。圖片非當事人，圖截取自《不要鬧工作室》YT
一名烏克蘭女孩為愛來到台灣，和台灣男友同居，沒想到卻發現男友偷吃。圖片非當事人，圖截取自《不要鬧工作室》YT

一名烏克蘭女孩為愛來到台灣，和台灣男友同居，沒想到卻發現男友偷吃，還聲稱有「多重人格」，女孩一開始選擇相信，但直到「重要東西」被對方摧毀後，才是壓垮她的最後一根稻草，因此決心要離開。

YouTube頻道《不要鬧工作室》分享一段愛情故事，由於不曝光當事人，因此由外國女孩Katherine代為講述。Katherine表示，年輕的台灣男生小陳（化名）到烏克蘭遊玩，和當地女孩Masha（化名）墜入愛河，但他當年即將結束旅行，便詢問對方是否願意陪他一起回台灣，而Masha也同意這項邀請。

Katherine說，兩人同居的前幾個月，處於蜜月期一切都很美好，但Masha在台灣沒有工作許可、朋友、家人、存款，在生活上只能依靠小陳，且雙方只能靠英語溝通，彼此也會產生很多誤會。

後來Masha發現小陳沉溺電玩，戀情開始發生轉變，「他也開始不太理她，且在Instagram追蹤其他女生。某天女生發現他偷吃，但礙於身處異鄉，經濟上還得依靠對方，因此當下唯一能做的就是希望對方儘早清醒」。

面對出軌的行為，小陳聲稱自己患有多重人格障礙，甚至描述說這些人格有不同的名字、年齡、性別和國籍，而出軌行為是其中一名叫做「艾咪」的女性人格所為。

起初Masha也選擇相信小陳，陪對方一起治療，但兩人的感情並未好轉，這段時間她開始見證到其他人格的出現，小陳有時候會有不同的口音和個性，直到某天小陳把她重要的東西摧毀，這也是壓到Masha的最後一根稻草，才下定決心離開小陳。

Katherine指出，跟不同國家交往的人不見得都完美，文化差異的隔閡可產生很多問題，當然語言和金錢也是，即便在這故事裡，雙方曾相愛過，在問題出現前，也互相照顧彼此一段時間，如果有人需要任何醫療協助，也千萬不要坐以待斃，因為社會上是有管道可尋求協助。

正妹 烏克蘭

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