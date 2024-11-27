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棉被床單難曬乾？日本花王傳授「三角晾法」超快乾 網嘆：問題是陽台

聯合新聞網／ 綜合報導
日本花王アタック在X（舊稱推特）傳授曬被子或毛毯的冷知識，建議可以採用「三角晾曬法」。示意圖／ingimage
日本花王アタック在X（舊稱推特）傳授曬被子或毛毯的冷知識，建議可以採用「三角晾曬法」。示意圖／ingimage

曬被子或床單時若天氣不理想，導致曬不乾或晾太久有潮濕味，令人相當煩惱。日本花王Attack在X（舊稱推特）傳授曬被子或毛毯的冷知識，建議可以採用「三角晾曬法」，引起網友熱烈討論。

臉書粉專「快快樂樂學日文」分享，花王Attack官方Ｘ（舊稱推特）傳授曬被子的冷知識，當想快速晾乾被子或毛毯等大型寢具時，可以採用「三角晾曬法」。這個方法不僅通風良好，水還會全部集中在角的地方，比正常的晾曬法更容易晾乾，接下來天氣逐漸變涼，若晾曬物品很難乾的時候，可以試試這招。

網友紛紛表示，「超實用！大推」、「我記得之前有人這麼做，然後被隔壁的婆婆媽媽看到被認為是個不會晾衣服的人」、「基隆怎麼晾都沒用」、「南部一年四季多都是夏天沒這個煩惱」、「不要洗就不會有這個煩惱」。

不少網友也分享其他訣竅，「中間可以加上衣架撐開，乾更快喔」、「早就知道了，我都這樣晾十幾年了，不外乎接觸空氣面積大乾得快，我還會利用架子夾織物尾端，讓整張織物全部接觸空氣」、「我是一面長一面短曬乾」、「我毛巾都這樣交錯曬啊」、「平時洗完澡我的毛巾就是會拉成三角的放去陽台，不一定要全部對角，反正只要露出來沒有重疊的面積越多越好」。

不過，有網友認為，要有大空間才能使用這個方法，「首先你要有個適合掛曬對角線的空間」、「首先你需要的面寬為直角三角形的斜邊，一般浴巾大約是148*72（公分）…你大概面寬要164.5多，這應該是要有一定規格的陽台呢！」、「我真正的問題是那個空間在哪裡？」

有網友提出可以使用除濕機，「一台除濕機可以解決您的煩惱」，有人則表示，若曬衣方式不對，效率比不上不用除濕機，但是正確掛曬的方式，「就像積水在地上沒有拖開的話，要等他自然乾就超級慢，就算吹風也超慢，反之拖開來自然蒸發就夠快了」。

曬衣 除濕機

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