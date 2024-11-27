自爆曾簽賭挨轟「搞爛職棒」 館長撇蹭棒球熱：台灣人別太虛偽

「館長」陳之漢在直播中表示過自己曾做過「球版」（地下簽賭），引發外界批評，民進黨前桃園市議員王浩宇甚至發文喊話要去檢舉涉賭。對此，26日館長在直播中做出回應，表示那個年代沒有運動彩券，很多人都這樣，做球版只是賺個佣金，並提醒大家不要這麼做。

館長陳之漢25日直播時提到，以前為了「球版」很轉注於比賽，「每局都可以下」，不認真看都不行，每次看到球員打全壘打、安打時都很緊張，擔心要湊錢或是跑路，此話一出引起網友不滿，紛紛怒轟：「台灣職棒就是被你這種人搞爛的！」

針對此事，民進黨前桃園市議員王浩宇在臉書發文，表示「如果這篇文超過1000讚」，就去檢舉館長涉入職棒簽賭，沒想到不到十分鐘就達成目標，現在已超過1萬8點讚。

面對各界批評，館長在26日再度直播，提到他當時之所以提到球版的事，是因為有人問他是否有在看棒球，他現在沒看，但以前有看，並直言「台灣人不要過於虛偽」，當時的年代沒有通路、沒有運動彩券，很多人都這樣兼職「賺佣金」，他也因此差點走上絕路，並提醒民眾不要重蹈覆轍，他的本意不是要去「蹭」，沒想到會變成這樣，最後也表達了對國手的尊敬。

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