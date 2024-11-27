林昱珉將當爸…女方自曝麥當勞打工 被他霸氣喊1句話決心離職

中華隊奪下世界12強棒球賽冠軍，一路壓制日本隊的投手林昱珉，球場表現和私生活都引發國人關注，包括包手刺青加上滿口通紅，以及被爆出已婚，即將在12月升格人父。而他的另一半也在今年7月透露曾在麥當勞打工，後來因為林昱珉的霸氣一句話，「妳這麼愛賺錢是不是，那以後妳賺就好，我也不用這麼努力了」，才下定決心離職。

21歲的林昱珉被媒體爆出已婚，小孩將在12月出生。他的伴侶今年7月在Threads上分享，從高中畢業就開啟半工半讀的生活，大學畢業後，進入文健站工作，有一段時間一直都維持打兩份工的生活。

今年5月，林昱珉對女方說，「妳這麼愛賺錢是不是，那以後妳賺就好，我也不用這麼努力了」，讓她嚇到馬上跟麥當勞提離職，「畢竟我再怎麼努力，都賺不到他的薪水」，也補充自己目前還是有在文健站工作，「時不時看老人上演吵架的戲碼，也算是生活的樂趣之一」。

貼文一出，不少網友大讚，「終於！不然玉米（昱珉）可能真的會想打包行李回來給妳養」、「霸氣的老公」、「好想要簽名球，辛苦了謝謝妳陪伴他」、「明年一定MLB」、「哇，妳好厲害，但又覺得妳一次打兩份工真的很辛苦，還好你聽玉米（昱珉）的建議離職了，要好好照顧身體喔」。

事實上，林昱珉的IG貼文PO了多張與伴侶放閃的甜蜜照片，而最新一篇置頂貼文則是被女方標記帳號，曬出寶寶的超音波照，並附上「1+1=3」的版畫，寫道「我們十二月見囉」。

隨著大批媒體報導這段麥當勞打工的甜蜜往事，稍早女方已把那篇7月的貼文刪除，並發文表示「謝謝大家的關心，但我相信還有更多事，比我打不打工更值得去報導」。