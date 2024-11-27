快訊

1張圖看澎湖「黑水溝」 鄭明典：很久沒看到了

張忠謀自傳親揭「曾5年3次離職」 已無路可走只剩台積電

班加不完、房買不起！鐵飯碗生鏽 年輕公務員南漂求生

林昱珉將當爸…女方自曝麥當勞打工 被他霸氣喊1句話決心離職

聯合新聞網／ 綜合報導
世界12強棒球賽冠軍戰，扛起先發的中華隊投手林昱珉表現出色，引發國人關注。聯合報系資料照片
世界12強棒球賽冠軍戰，扛起先發的中華隊投手林昱珉表現出色，引發國人關注。聯合報系資料照片

中華隊奪下世界12強棒球賽冠軍，一路壓制日本隊的投手林昱珉，球場表現和私生活都引發國人關注，包括包手刺青加上滿口通紅，以及被爆出已婚，即將在12月升格人父。而他的另一半也在今年7月透露曾在麥當勞打工，後來因為林昱珉的霸氣一句話，「妳這麼愛賺錢是不是，那以後妳賺就好，我也不用這麼努力了」，才下定決心離職。

21歲的林昱珉被媒體爆出已婚，小孩將在12月出生。他的伴侶今年7月在Threads上分享，從高中畢業就開啟半工半讀的生活，大學畢業後，進入文健站工作，有一段時間一直都維持打兩份工的生活。

今年5月，林昱珉對女方說，「妳這麼愛賺錢是不是，那以後妳賺就好，我也不用這麼努力了」，讓她嚇到馬上跟麥當勞提離職，「畢竟我再怎麼努力，都賺不到他的薪水」，也補充自己目前還是有在文健站工作，「時不時看老人上演吵架的戲碼，也算是生活的樂趣之一」。

貼文一出，不少網友大讚，「終於！不然玉米（昱珉）可能真的會想打包行李回來給妳養」、「霸氣的老公」、「好想要簽名球，辛苦了謝謝妳陪伴他」、「明年一定MLB」、「哇，妳好厲害，但又覺得妳一次打兩份工真的很辛苦，還好你聽玉米（昱珉）的建議離職了，要好好照顧身體喔」。

事實上，林昱珉的IG貼文PO了多張與伴侶放閃的甜蜜照片，而最新一篇置頂貼文則是被女方標記帳號，曬出寶寶的超音波照，並附上「1+1=3」的版畫，寫道「我們十二月見囉」。

隨著大批媒體報導這段麥當勞打工的甜蜜往事，稍早女方已把那篇7月的貼文刪除，並發文表示「謝謝大家的關心，但我相信還有更多事，比我打不打工更值得去報導」。

世界棒球12強 林昱珉 麥當勞

相關新聞

林昱珉將當爸…女方自曝麥當勞打工 被他霸氣喊1句話決心離職

中華隊奪下世界12強棒球賽冠軍，一路壓制日本隊的投手林昱珉，球場表現和私生活都引發國人關注，包括包手刺青加上滿口通紅，以及被爆出已婚，即將在12月升格人父。而他的另一半也在今年7月透露曾在麥當勞打工，後來因為林昱珉的霸氣一句話，「妳這麼愛賺錢是不是，那以後妳賺就好，我也不用這麼努力了」，才下定決心離職。

棉被床單難曬乾？日本花王傳授「三角晾法」超快乾 網嘆：問題是陽台

曬被子或床單時若天氣不理想，導致曬不乾或晾太久有潮濕味，令人相當煩惱。

自爆曾簽賭挨轟「搞爛職棒」 館長撇蹭棒球熱：台灣人別太虛偽

「館長」陳之漢曾在直播中表示過自己曾做過「球版」，引發外界批評，民進黨前桃園市議員王浩宇甚至發文喊話要去檢舉涉賭。對此，26日館長在直播中做出回應，表示那個年代沒有運動彩券，很多人都這樣，做球版只是賺個佣金，並提醒大家不要這麼做。

國高中生新寵兒！小北百貨「1神器」被瘋搶 店員納悶：買這個到底要幹嘛　

社群軟體上近期掀起一股風潮，許多學生們紛紛手持「後照鏡」自拍，透過凸透鏡的原理達到廣角效果，同時將好友們全都入鏡，意外讓後照鏡從汽車配件變成拍照神器．．．

台灣哪景點不想再去第二次？全場點名它：浪費錢蓋

台灣有許多觀光景點，吸引不少外國遊客來台旅遊。一名網友分享，日月潭是這輩子不想再去第二次的地方，好奇發問「台灣還有哪裡是去過一次後，就不想再去的地方？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

中華隊都奪冠了12強主題曲還紅不起來 網笑：慈妹這首廣告歌才洗腦

歷年來的棒球國際賽事，都會搭配推出膾炙人口的主題曲，為比賽增加更多亮點。這次的世界12強棒球錦標賽也不例外。然而有網友就好奇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。