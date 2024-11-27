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國高中生新寵兒！小北百貨「1神器」被瘋搶 店員納悶：買這個到底要幹嘛
社群軟體上近期掀起一股風潮，許多學生們紛紛手持「後照鏡」自拍，透過凸透鏡的原理達到廣角效果，同時將好友們全都入鏡，意外讓後照鏡從汽車配件變成拍照神器。有網友發文說，發現小北百貨一款39元的小型後照鏡被掃購一空，甚至連跑3家都找不到，文章曝光吸引大批網友互相標記要搶貨，對此小編也在底下留言，「謝謝大家光臨小北百貨，都被買光光惹」。
有網友在Threads上發文說，「小北百貨會不會這個月賣得最好的是『大凸鏡』？」，這款小型後照鏡在社群上爆紅，意外成為小北百貨熱銷款，眾人紛紛在底下曬出自己的「後照鏡自拍」，「小圓鏡就是最適合記錄校園生活了，而且只要39$」、「我朋友把它貼在房間門口，每個人去他家都要打卡」、「昨天去買只看到小的，大的賣到缺貨」。
不過很多人也不解，這款後照鏡為何會爆紅，「這是新型的拍照工具嗎？我484老了」、「為什麼現在會流行這種東西」、「店員阿北一直笑說這有什麼好拍的」、「店員表示：這到底要拿來幹嘛」。
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