台灣哪景點不想再去第二次？全場點名它：浪費錢蓋

台灣有許多觀光景點，吸引不少外國遊客來台旅遊。一名網友分享，日月潭是這輩子不想再去第二次的地方，好奇發問「台灣還有哪裡是去過一次後，就不想再去的地方？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「台灣哪裡是去過一次，就不想再去的地方？」為題，指出多年前去過一次日月潭，覺得風景還好，周邊也沒什麼好逛的，當時是平日前往，所以很多店家都沒有開，直言「真的不會想去第二次」。

貼文一出後，多數網友都不認同，紛紛表示「日月潭可以去好幾次，最近去環湖風景很棒」、「日月潭環湖自行車道被美國CNN票選最美自行車道之一哦」、「日月潭散步、騎腳踏車很舒服，滿常去的」、「日月潭是少數可以去好幾次的吧」、「只有日月潭是我想再去的」、「那是日月潭本身就很大，周邊能探索的景點很多」。

不過，針對原PO的提問，最多網友點名嘉義縣的高跟鞋教堂，封為超雷景點，指出「高跟鞋教堂周邊什麼也沒有，下車沒多久又要上車了」、「蓋高跟鞋教堂根本是浪費錢」、「高跟鞋教堂超無聊又超熱」、「高跟鞋教堂，真的是目前最傻眼的」。