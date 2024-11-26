中華隊都奪冠了12強主題曲還紅不起來 網笑：慈妹這首廣告歌才洗腦

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聯合新聞網／ 綜合報導
世界12強棒球賽冠軍戰，新北市政府市民廣場上啦啦隊女孩熱舞為中華隊加油。記者陳正興／攝影
世界12強棒球賽冠軍戰，新北市政府市民廣場上啦啦隊女孩熱舞為中華隊加油。記者陳正興／攝影

歷年來的棒球國際賽事，都會搭配推出膾炙人口的主題曲，為比賽增加更多亮點。這次的世界12強棒球錦標賽也不例外。然而有網友就好奇此屆的賽事主題曲「就一起」，火紅傳唱的程度為何不如20多年前的「再出發」，甚至連場邊應援曲「台灣尚勇」反而還比「就一起」有記憶點。

一名網友在PTT棒球板發文表示，2001年世界盃賽事主題曲是任賢齊的「再出發」，紅到出圈，連畢業歌都在唱，這次世界棒球12強拿到冠軍，但主題曲「就一起」的傳唱度跟共鳴都很低，YT觀看次數百萬都沒有，說不紅真的不過分，看了好幾場球賽，完全沒印象。

網友透露，就連中職的應援團長在大巨蛋散場，也是唱周杰倫跟五月天的歌，結果還引起一堆人大合唱。其他網友同樣好奇問說，是不是蔡阿嘎太小咖，不然為何「就一起」紅不起來，如今中華隊奪冠了，這首歌應該值得像當年的再出發來一波「病毒式宣傳」吧？

貼文一出，不少球迷在底下留言，一致認為沒有找來專業的大咖歌手獻唱真的差很多，最大的問題就是找了一群沒有歌唱實力的素人YouTuber。「找不專業的唱起來完全沒氣勢」、「你去看MV，聽起來超素人，人聲也很弱，引不起共鳴」、「差太多了，任賢齊當時是天王等級的」、「再出發，再戰十年」、「可能沒有預期會打得這麼好，行銷有點隨便」、「奪冠了還帶不起來」、「這首歌是鄧福如(阿福)創作的，應該很多人不知道」。

此外，還有人點出另一個問題，「就一起」歌曲旋律不差不算難聽，但實在沒記憶點中規中矩，比賽歌曲就是要簡單讓人容易跟著唱，「就一起傳唱太難，台灣尚勇比較好學」、「我回台灣12小時了，腦袋還是尚勇的旋律」、「就一起太文青，不夠琅琅上口」、「比較喜歡純聽歌唱，不喜歡被加些有的沒的」、「不看歌詞聽不太清楚在唱什麼」、「開頭那段有夠像KTV包廂隨便抓一個人含糊不清的唸詞」，也有人回憶起2013年世界棒球經典賽(WBC)片尾曲 - 林俊傑「因你而在」，覺得那首也很不錯。

有趣的是，沒想到有網友竟然歪樓表示，轉播廣告歌曲反而更洗腦，「包你發才是主題曲」、「主題曲不是大獎中不停嗎」、「包你發跟慈妹才是最大贏家」、「大獎中～不停～吶～吶吶～（慈妹轉圈）」、「慈妹曝光率最高」、「夜市王真的爽賺曝光度」、「慈妹每一場都有跳，而且一廣告就跳，最敬業」、「包你發我小孩都會唱」。

世界12強棒球賽台灣隊預賽最終戰，18日晚間在台北大巨蛋交手古巴，賽前邀請樂團七月半主唱蔡阿嘎（右）演唱賽事主題曲「就一起」，左為吉他手蔡哥。中央社
世界12強棒球賽台灣隊預賽最終戰，18日晚間在台北大巨蛋交手古巴，賽前邀請樂團七月半主唱蔡阿嘎（右）演唱賽事主題曲「就一起」，左為吉他手蔡哥。中央社

世界棒球12強

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