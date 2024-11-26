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林昱珉21歲快當爸！他查中華隊驚訝：一堆00後出生都有妻孩

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊12強奪冠，以4：0完封日本，讓全台棒球迷嗨翻。 特派記者許正宏／攝影
中華隊12強奪冠，以4：0完封日本，讓全台棒球迷嗨翻。 特派記者許正宏／攝影

中華隊在世界棒球12強賽以4：0完封日本隊，奪下首次世界三大賽冠軍，讓國人為之瘋狂。有網友表示，他發現這次中華隊有好幾個2000年以後出生的選手，都已經結婚生子了，不禁疑惑究竟是棒球員太早熟，還是自己太幼稚，引發熱議。

原PO在Dcard以「棒球員都這麼早結婚的嗎」為題，列舉8名棒球員的感情狀態，指出2000年1月出生的戴培峰曾頌恩，以及2000年6月出生的張政禹，皆已婚並育有一子。另外，2000年7月出生的江坤宇也結婚了，至於同為2000年後出生的莊昕諺邱智呈王志煊林昱珉，似乎也都有女友了。

原PO感慨，自己也是2000年出生的年輕人，覺得還處於享受青春的階段，完全沒有想結婚成家的想法，好奇「是棒球員都這麼早熟的嗎？還是我太幼稚？有沒有人跟我一樣被他們驚訝到啊」。

貼文曝光後，不少網友表示，「你完全講出我心聲，我和我同溫層年紀都跟他們差不多，大家都還在念書，也幾乎都單身。那天是看到球隊最小的7個要搭經濟艙，又看到他們IG都有老婆小孩才嚇到」、「一般來說普通人會比較晚結婚，因為經濟問題。你去看看他們薪水就知道，不用加獎金就已經非常可觀，個人覺得如果我經濟沒有問題，也是想要早一點就結婚」、「他們的職業（工作）生涯已經滿穩定的，開始進入家庭也滿合理，成家生子也會讓人有穩定的感覺，是球隊樂見的吧」。

另外，有網友留言說，「最讓我震驚的還是玉米（昱珉），21歲居然已經快要有小孩了」。從林昱珉的IG可以發現，他除了時常曬出自己和另一伴的甜蜜合照外，還有一篇置頂的貼文，提到12月即將迎來愛的結晶。

世界棒球12強 張政禹 戴培峰 曾頌恩 林昱珉 江坤宇 王志煊 莊昕諺 邱智呈

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