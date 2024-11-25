路口閃紅燈停不停？他曝一票人都「滑」過去 網：有它才會守規定

開車上路有許多細節要注意，不然一不小心就會違規。近日有網友發問，在路上遇到有「停」標字或閃紅燈的路口，是應該完全停止再開，還是輕踩著煞車慢速滑過去？

原PO在PTT發文，表示自己發現大部分的駕駛都是輕踩著煞車慢速滑過去，甚至連警車也是一樣，「台68下竹北閘道也有閃紅燈，沒看過有停車再開的」。

文章引來大量網友留言，有許多網友表示自己不會完全停止，「規定是要完全停止再開，實務上很少人這麼做，而且在停止線停會被房子擋住，看不到橫向有沒有車，要再往前幾公尺停著才看得到」、「台灣路口一堆路障，不往前高機率兩邊什麼都看不到」、「正常要停吧，可是在台灣怕後面的撞上來，通常不會全停」、「在台灣停了反而危險，我都減速而已」。

有網友表示自己會停，還有人因此被後車按喇叭，「我在遠方看到閃燈跟無號誌路口就會開始減速，到路口一定停住，就算後面的車不爽也別管他」、「我會停下再開，常被叭」、「我好幾次停，後面急煞，罵『停屁』，台灣設置這個真的爛」。

也有網友表示，大家只會在有科技執法的地方會乖乖停車，「只要有科技執法 大家就突然都看得懂閃紅燈和『停』了，一台一台停，乖的勒。對付飆仔第二好的教育就是罰錢」、「你可以去科技執法的路口試試看」。

事實上，依據《道路交通標誌標線號誌設置規則》第211條，閃光紅燈表示「停車再開」，車輛應減速接近，先停止於交岔路口前，讓幹線道車優先通行後認為安全時，方得續行。第177條指出，「停」標字與「停車再開」標誌的意義相同，用以指示車輛至此必須停車再開。

依據《道路交通管理處罰條例》第45條第1項第18款，行經設有停車再開標誌、停標字或閃光紅燈號誌之交岔路口，不依規定停讓，處新臺幣六百元以上一千八百元以下罰鍰。

為了自己的荷包和大家的行車安全，遇到「停」跟閃紅燈還是停下來比較好。