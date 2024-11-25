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月桂葉被誤認為落葉…店家慘遭負評超無辜 過來人分享更多離譜客訴
在餐點中看到自己不認識的食材，有時會產生誤會。近日有網友發文，表示自己發現有店家因為顧客把月桂葉誤認為樹葉而被留負評，讓她不禁為店家感到「委屈」。
原PO在Dcard發文，表示自己點外送前習慣去搜尋店家評論，無意間看到有顧客把月桂葉誤認為樹葉，因此留下負評，讓她覺得店家也是很無辜。
那位顧客留言，表示自己打開餐點就發現自己的義大利麵配有「一大片樹葉」，讓他覺得很不衛生，「不知道樹葉有沒有蟲爬過」，但因為很餓他還是吃了。那位顧客還表示自己和外送平台客服反映後，只得到優惠券退款補償，讓他非常不滿。原PO在查看了店家的評論後，發現居然有不止一則評論反映吃到落葉（月桂葉），讓她哭笑不得。
有網友發現店家有回應顧客的負評，表示願意全額退款，讓她直言「店家太有誠意了吧！還要為無知退全額」。
也有許多網友為店家打抱不平，「真材實料還被退款，可憐吶」、「根本不該退費好嗎，會養壞這幫人」、「店家衰爆，明明東西好吃卻被這群不認識月桂葉的人評一星」、「怎麼會不知道是月桂葉啊？太扯」。
還有不少網友分享自己遇過的奇葩客訴，「我們賣牛腩的裡面會加八角，常常被說是蒼蠅」、「之前在餐飲上班很多人點透抽軟絲，客人煮一煮就客訴我們湯裡有塑膠片，第一反應就是看他有沒有點海鮮」、「遇過蝦子的觸鬚斷掉躺在湯裡被客訴有紅頭髮」、「之前我工作的店雞肉有用迷迭香醃過，有客人說我們的肉上面有蟲，拿過來看就是迷迭香的香草葉」、「香草布丁裡的香草籽被當發霉」。
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