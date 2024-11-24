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女蹭飯不成反嗆「請我的人多得是」 他曝聊天記錄：聊沒幾句開始選餐廳

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友聊沒兩句求請吃飯不成還嗆聲，他傻眼曝光聊天記錄。 示意圖／ingimage
女網友聊沒兩句求請吃飯不成還嗆聲，他傻眼曝光聊天記錄。 示意圖／ingimage

現代人生活忙碌，不少人會透過交友軟體結緣異性，一名男網友曝光他近期在交友軟體遇上的荒謬故事。他表示近日遇到一位女性，對方邀請用Instagram聊，聊沒幾句就開始「選餐廳」。原PO傻眼表示，根本還不確定聊不聊得來，又長得不是自己的菜，「這麼明顯看就知道是出來蹭飯的，要飯要得那麼直接好可憐」，他補充自己拒絕以後，女方更是氣得直接回覆一串語音，回嘴「要請我吃飯的人多的是，而且一個人還上萬元」，怒嗆不缺原PO一個。

原PO在Dcard上分享前些日子在交友軟體上配對了一位女性的故事，並曝光聊天記錄與對方語音。他表示女方的交友軟體介面照片是模糊的，些微看得出打扮及身型，而對方邀請Instagrm私聊，原PO禮貌性追蹤後女方並未回追，讓他覺得對方並沒有想多了解自己。

他說女方帳號完全沒有任何本人的照片，只有美食照跟影片，而透過這些照片大約知道都是中高價位。原PO強調自己也不執著AA制，通常一定都是禮貌上請女生吃，不過看了這位「大姊」的照片，他表示「實在沒有什麼興趣」。

更讓他不能接受的是，只聊了大概六、七句話，女方就開始要他推薦牛排，原PO吐槽看得出來是在暗示要請吃飯，而他也很故意的裝傻，沒想到女方直接打上自己要吃的餐廳，也沒有問男方想不想去就說要原PO請，他故意不回應後，女方還很不識趣地連兩週傳訊息來催促。原PO傻眼嗆道「是有沒有那麼窮啊，跟乞丐一樣到處蹭飯呀！」，並酸女方「留語音說很多人要請妳吃飯，有很多人請妳會連兩個禮拜來問嗎？真是不要臉欸」。

貼文曝光後，超奇葩行徑吸引網友紛紛回覆，「她跟你對話，感覺好老練，簡直就是要去拍照上傳IG分享的」、「她是來化緣喔」、「就是這種人在拉低台女素質」、「給人家請的女生真的不會不好意思嗎？」、「直接問人家要請吃哪一間，真的超沒品」、「如果真的很多人請她吃飯的話，她哪還會有時間跑來跟你要飯」、「不要老想著佔別人便宜吧，交友軟體真的被濫用」。

AA制 交友軟體

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