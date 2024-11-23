石二鍋4優勢稱霸小火鍋戰場？內行人揭關鍵：無人能敵

個人火鍋在台灣是相當熱門的用餐選擇，一名網友分享，石二鍋每到用餐期間總是人潮滿滿，直言石二鍋的優勢就是冰沙、環境、售價、食材，但市面上卻似乎沒有其他企業能成功複製。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「為什麼石二鍋至今沒人能複製？」為題，指出石二鍋的優勢有4點，第一是冰沙；第二是環境乾淨；第三是售價控制在250元以內：第四是食材好，使用原肉而非重組肉、契作蔬菜。明明是簡單的優勢，但市面上卻沒有什麼企業能成功複製。

貼文一出後，不少網友都表示「石二鍋背後是一個餐飲集團，怎麼比」、「石二鍋那價位真的沒對手」、「品質太穩定了，而且不會用一些垃圾火鍋料」、「肉品採購成本，人家王品集團，你小咖就是會被大盤中盤商抽」、「背後金主怎麼複製」、「王品在背後，房租不用愁，懂？」、「有對手，只是沒連鎖，規模比不上」。

不過，也有不少網友大推同樣是個人火鍋品牌「錢都」，指出「有對手，錢都！」、「哪沒對手？錢都啊」、「錢都一樣200多好吃多了」、「比錢都差一點」、「每次看錢都外排滿滿人，覺得老闆賺到麻了」、「錢都算吧，石二鍋的競爭者」、「你沒發現錢都大量展店嗎？」。