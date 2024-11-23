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在日本買UNIQLO超便宜？內行人揭3劣勢：這種人最吃虧

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己衣服的尺寸是2XL的大尺碼，近期打算規劃一趟日本旅行，好奇日本UNIQLO大尺寸的衣服，是否跟台灣一樣需要使用線上購物？聯合報系資料照／記者王慧瑛攝影
一名網友分享，自己衣服的尺寸是2XL的大尺碼，近期打算規劃一趟日本旅行，好奇日本UNIQLO大尺寸的衣服，是否跟台灣一樣需要使用線上購物？聯合報系資料照／記者王慧瑛攝影

你到日本旅遊時，也會到UNIQLO採買嗎？一名網友分享，自己衣服的尺寸是2XL的大尺碼，近期打算規劃一趟日本旅行，好奇日本UNIQLO大尺寸的衣服，是否跟台灣一樣需要使用線上購物？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「請問日本買UNIQLO的問題」為題，指出自己平時都是穿2XL的衣服，在台灣都只能透過官網下訂，門市最大的尺寸只有XL，近期打算到日本旅遊，好奇詢問「請問日本UNIQLO全尺寸都會陳列嗎？還是跟台灣一樣，2XL以上都要透過官網購買？」。

貼文一出後，多數網友都給出解答，紛紛指出「實體店都沒有2XL，網路才有」、「沒有2XL，這次去空手而歸，已哭」、「跟台灣一樣，不會全尺寸陳列」、「都要線上，店面只會到XL，跟台灣一樣」、「有些店舖會有大尺寸，比方說秋葉原，但不一定全部有」、「我都網路訂，店取大尺碼」、「大隻的人去日本買東西，真的會較吃虧，沒辦法」。

此外，也有不少內行人說明，雖然日本UNIQLO部分店家提供大尺寸衣物，但若要購買2XL以上尺寸，都需要透過官網購買，且不能退稅、留外國電話可能會被取消訂單，指出「外國人日本網訂要有被取消訂單心理準備，而且都不是當天就取消，要一兩天才通知，不知道審核機制到底是啥」、「網路訂過店取，扣款後兩天被取消訂單」、「不會全尺寸陳列，大尺寸線上買不能退稅」。

UNIQLO近期推出40週年感謝祭活動，不少熱門商品都有祭出促銷折扣，日本從11月22日到28日，活動限時一週，台灣則在11月29日到12月5日，有興趣的民眾可把握時間參觀選購。

UNIQLO 外國人 日本 網購

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