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免水小便斗引發惡臭 網友抱怨：寧可洗手台接管子去沖水

聯合新聞網／ 綜合報導
為了提倡環保，許多餐廳、百貨公司會選擇使用科技小便斗，以達到節約用水的效果。示意圖／ingimage
為了提倡環保，許多餐廳、百貨公司會選擇使用科技小便斗，以達到節約用水的效果。示意圖／ingimage

為了提倡環保，許多餐廳、百貨公司會選擇使用科技小便斗，以達到節約用水的效果。有網友發現知名連鎖餐飲「麥當勞」也跟進使用了該措施，但有些廁所卻不斷散發濃濃的異味，讓人直呼難以忍受：「拜託沖個水。」

一名網友在Threads上發布了一張照片，表示麥當勞廁所改用「環保無水小便斗」，雖然使用後免沖水，卻讓整間廁所瀰漫了惡臭，因此發文抱怨：「整間廁所超臭，哭了…拜託沖個水」。

環保無水小便斗原名稱為「免水科技小便斗」，特殊設計的陶瓷便斗讓液體的尿液自行排入污水管裡流走，並運用專利設計濾芯阻絕臭味，使小便斗不臭、不滋長細菌、不散播細菌、水管不阻塞、配件不損壞、清潔時間減短、廁所更美化、環保免水、免電、免污水處理等。

網友貼文曝光後，有人認為省水馬桶、免水小便斗並沒有造成多大的效益，「那麼少的水根本不需要省，臭的要命要用更多水去洗」、「全世界最失敗的發明，寧可把洗手台管子接過去沖水」、「真的超級臭，每次打掃我都要憋氣打掃」。

也有人認為麥當勞的經營策略就是逐漸減少內用，所以有這種問題不見得是失誤，「你會因麥當勞廁所很臭而不吃麥當勞嗎？這樣也可以讓一些蹭麥當勞座位跟冷氣的人待不了一整天，增加翻桌率。」

小便斗 環保 省水

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