蛋餅內有「洋蔥」挨顧客罵 店家無奈：沒說誰知道妳不吃

一日之計在於晨，許多人早餐喜歡選擇來一份蛋餅，不僅簡單美味且還能增加飽足感。但有民眾因蛋餅內加入了洋蔥，氣得打電話怒罵店家要求補償，店家無奈發文：「妳不曉得我們有加洋蔥，難道我們會知道妳不吃洋蔥嗎？」

一名早餐店員工在Threads上分享自己的工作日常，表示上班接到一通客人的來電，對方怒罵為何他們的蛋餅裡面有加洋蔥，表示洋蔥非常噁心，毀了一整份餐點，而原PO禮貌回應對方店內都是遵循SOP製作，若本身不吃洋蔥，下次可以在訂購時備註。

對方知道後堅持要店家「補償一份」餐點，且在掛掉電話前，態度立馬從不悅轉變成開心，讓店員感到很無奈：「沒有生氣只有無奈到笑出來，妳不曉得我們有加洋蔥，難道我們會知道妳不吃洋蔥嗎？」

貼文曝光後，有網友認為未明確告知內容物是店家的疏失，因為「洋蔥」對於大眾認知來說並非蛋餅的常規佐料，「標示清楚本來就是店家的責任，不然首購消費者怎麼事先告知，難道我去買大腸麵線還得跟店家說我不吃蕃茄嗎？」

對此原PO也解釋道，「如果是我很喜歡的店家但裡頭加了討厭的洋蔥，我下次一樣會回購！並備註不要洋蔥～至少我知道產品是如何製作的。而我第一時間選擇補一份給客人，也是覺得她吃到不愛的東西一定很不開心，假如這樣的補償方式能夠讓她接受，說不定下次還會上門消費。」

不少人留言建議店家，可以事前在菜單裡註明特殊菜色，「雖然早餐店通常不會詳細列出所有配料，但有些人對食物非常敏感（例如過敏、飲食習慣或口味偏好），建議你們在菜單上備註一下餐點有洋蔥」。

還有網友歪樓表示加入洋蔥的蛋餅十分誘人，「請問是哪一間？有加洋蔥的培根蛋餅我吃爆」、「炒洋蔥超級好吃的」、「我超愛吃洋蔥的，如果是我吃到一定會很開心！」