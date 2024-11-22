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尺碼沒貨就墊鞋墊 她嘆櫃姐為業績「不擇手段」：一定要注意

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友發文稱在買鞋時被櫃姐「更換尺碼」。示意圖／ingimage
一名女網友發文稱在買鞋時被櫃姐「更換尺碼」。示意圖／ingimage

在購買鞋子時，應注意鞋盒與鞋子標示的尺寸是否吻合，以避免不必要的麻煩！就有一名女網友發文，稱自己買鞋時本要買35碼，店員在已知沒貨的情況下，將36碼的鞋子墊了個鞋墊，並佯裝是35碼，讓她直言「很誇張」，並提醒網友買鞋一定要確認尺碼。

一名女網友在Dcard發文，表示她去買鞋子，看到一雙穿起來舒服、剛好是她要的型的鞋子，當下就請櫃姐拿36號給她試穿，但有點太大了，就請櫃姐拿35號的，穿起來很合適，於是打算買這一雙。原PO在結帳前想檢查一下鞋子，結果卻發現鞋盒外是35碼沒錯，但鞋內標卻是「36」碼，她當下將鞋墊翻起來看，赫然發現鞋墊下還墊著另一個不同的鞋墊。

原PO透露，一問之下才知道，原來35碼沒貨了，櫃姐才用36碼的鞋墊了個鞋墊，佯裝是35碼，原PO當下有立刻反應，但櫃姐竟然理直氣壯地說：「墊個鞋墊就好了有差嗎？」，讓原PO直呼「太誇張了」，並提醒網友們，買鞋子一定要注意核對確認尺碼（尤其是鞋子內的鞋碼印），因為鞋盒可以換，但鞋子內的鞋碼印無法改。

此文一出，不少網友認為應該客訴，「這個可以客訴吧，欺騙消費者的行為，太離譜了啦」、「非常誇張，這可以投訴吧」、「我會選擇客訴，這太扯了」、「去投訴樓管」。

也有業內人表示，應該純屬個案，「這應該是個案吧，每個人都有他的銷售方式，我自己是沒聽過同行的會這麼做啦，自己也有當消費者的時候，買鞋子也未曾遇過這種情況」、「我以前常幫客人放鞋墊調整大小，但都會問你要試試看嗎，然後蠻多客人也會加購後跟貼或是更好的鞋墊，我就現場幫他黏上，有沒有告知差很多」。

鞋子

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