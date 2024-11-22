日本有多乾淨？網紅「只穿白襪」街頭實測 結局讓眾人大吃一驚
許多外國人對日本的第一印象就是非常乾淨，近日有名印度網紅到日本旅遊，想測試日本街道的乾淨程度，於是到便利商店買雙白襪，隨後只穿著襪子行走在斑馬線和人行道，當她展示成果時，結局讓網友們大吃一驚。
根據外媒News18報導，印度網紅賈恩(Simran Jain)在影片中，進入一間便利商店買雙白襪子，隨後坐在路邊換上襪子，接著只穿著襪子行走在斑馬線和人行道上，當她展示實驗結果時，讓網友們大吃一驚，只見她走在人來人往的街道上，白襪依然乾淨如新。
影片曝光後，引起熱烈回響。對此許多人都不敢置信，紛紛驚呼「簡直比我們皮膚還白皙」、「我腳上的灰塵都比這個還多」、「襪子比我家還乾淨！」、「我上個月去了日本，路上真的超乾淨」。
但也有人提出質疑，「我在日本生活超過25年，我可以保證影片中的結果是假的，日本很乾淨，但沒有那麼乾淨」、「我可以清楚看到地板是髒的，還有看到地板上一堆口香糖」、「最後一個片段肯定是在步行之前拍攝的」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言